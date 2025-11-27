Αδόλφος Ουουνόνα χωρίς Χίτλερ: Ο Ναμιμπιανός πολιτικός αλλάζει επίσημα το όνομά του

Μερικές φορές, ένα όνομα αρκεί για να σε στιγματίσει. Στη βόρεια Ναμίμπια, ο πολιτικός Αδόλφος Χίτλερ Ουουνόνα βρέθηκε άθελά του στο επίκεντρο διεθνούς προσοχής λόγω του μεσαίου ονόματος Χίτλερ και είπε να πάρει… δραστικές αποφάσεις. Έτσι ο Αδόλφος Ουουνόνα – όπως πλέον θέλει να τον αποκαλούν – γυρίζει σελίδα, απαλείφοντας από τα επίσημα έγγραφά του ένα ιστορικό βάρος που ποτέ δεν του ανήκε.

Ο Ναμιμπιανός πολιτικός Αδόλφος Χίτλερ Ουουνόνα άλλαξε το όνομά του διαγράφοντας το «Χίτλερ» από τα επίσημα έγγραφά του, μετέδωσε τοπικό μέσο ενημέρωσης. «Το όνομά μου δεν είναι Αδόλφος Χίτλερ, είμαι ο Αδόλφος Ουουνόνα. Έχω δει στο παρελθόν ανθρώπους να με αποκαλούν Αδόλφο Χίτλερ και να προσπαθούν να με συνδέσουν με κάποιον που δεν γνωρίζω καν», δήλωσε στην εφημερίδα The Namibian σε σχόλιά του που δημοσιεύθηκαν χθες Τετάρτη.

Ο Ουουνόνα, ένας τοπικός πολιτικός στην περιοχή Ομπούντζα, στην εκλογική περιφέρεια Οσάνα, στο βόρειο τμήμα της Ναμίμπια, έχει στο παρελθόν προσελκύσει τη διεθνή προσοχή λόγω του ονόματός του.

Ο ίδιος είπε στην εφημερίδα ότι δεν έχει σχέση με τη ναζιστική ιδεολογία και ότι ο πατέρας του επέλεξε το όνομα χωρίς να κατανοεί την ιστορική του σημασία.

Η Ναμίμπια ήταν γερμανική αποικία επί δεκαετίες γύρω στις αρχές του 20ού αιώνα, προτού ο Αδόλφος Χίτλερ ανέλθει στην εξουσία.

Ο Ουουνόνα έθεσε υποψηφιότητα για την επανεκλογή του χθες (26.11.2025) στην Οσάνα.

Ο 60χρονος πολιτικός, μέλος του κυβερνώντος κόμματος SWAPO, είναι γνωστός για το έργο του στις τοπικές υποθέσεις της περιοχής, και τις πρωτοβουλίες του για τις υποδομές.

Οι ψηφοφόροι στην περιοχή δήλωσαν ότι το όνομά του δεν είναι σημαντικό και ότι κρίνεται από το έργο του.