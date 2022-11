Τραγωδία σημειώθηκε στο βόρειο Αφγανιστάν με νεκρούς και τραυματίες όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και επιβεβαίωσε νοσοκομειακή πηγή.

Συγκεκριμένα σημειώθηκε έκρηξη σε κορανικό σχολείο της πόλης Αϊμπάκ στο βόρειο Αφγανιστάν και τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 τραυματίστηκαν.

“Όλα τα θύματα είναι παιδιά και απλοί πολίτες”, δήλωσε στο AFP ένας μη κατονομαζόμενος γιατρός σε νοσοκομείο της Αϊμπάκ, πρωτεύουσας της επαρχίας Σαμανγκάν.

A blast took place in aybak city of samangan #Afghanistan.10 death 20student injured pic.twitter.com/GIuA6l6CRG