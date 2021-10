Σφοδρές συγκρούσεις εξελίσσονται στη Χεράτ του Αφγανιστάν, καθώς μέλη του Ισλαμικού κράτους επιτίθενται στους Ταλιμπάν.

Πηγή από το νοσοκομείο της πόλης δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Sputnik ότι τουλάχιστον δεκαεπτά άνθρωποι έπεσαν νεκροί στην επαρχία Χεράτ κατά τις συγκρούσεις μεταξύ Ταλιμπάν και τζιχαντιστών στο Αφγανιστάν.

«Τα πτώματα 17 ανθρώπων –επτά παιδιών, τριών γυναικών και επτά ανδρών– μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στην επαρχία Χεράτ. Όλοι πέθαναν από σφαίρες», είπε η ίδια πηγή.

Νωρίτερα την Κυριακή, οι Ταλιμπάν ανακοίνωναν πως σκότωσαν τρεις «απαγωγείς» του ΙΚ στη Χεράτ σε πολύωρη μάχη.

VIDEO of raging battle between #Taliban & unknown group in #Herat in the 15th district of Herat city. This has ongoing on for several hours earlier.Unconfirmed report suggest it is still ongoing.via @aamajnews24 #Afghanistan #Kabul #Panjshir #NRF #Badakshan #Resistance #Andarab pic.twitter.com/HS7f2xXtcN