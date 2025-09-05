Κόσμος

Αφγανιστάν: Δυο ισχυροί μετασεισμοί μετά τα φονικά Ρίχτερ με τους 2.205 νεκρούς

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε για τον κίνδυνο εμφάνισης μεταδοτικών ασθενειών λόγω του συνωστισμού που επικρατεί στους πρόχειρους καταυλισμούς που έχουν δημιουργηθεί για τους σεισμοπαθείς
Σεισμός στο Αφγανιστάν
Ενα αγόρι στέκεται μπροστά από ένα κατεστραμμένο σπίτι REUTERS/Sayed Hassib

Ανησυχία για αύξηση των θυμάτων προκαλούν οι δύο νέοι μετασεισμοί που σημειώθηκαν στο ανατολικό Αφγανιστάν σε διάστημα 12 ωρών μετά τον ισχυρό σεισμό 6 Ρίχτερ που κόστισε πριν από λίγες ημέρες τη ζωή σε περισσότερους από 2.200 ανθρώπους.

Οι επιζώντες του σεισμού αυτού στο Αφγανιστάν προσπαθούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, την ώρα που ο ΟΗΕ και άλλες οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για πόρους, τρόφιμα, ιατρικά εφόδια και καταλύματα.

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, από τον σεισμό που σημειώθηκε στο ανατολικό Αφγανιστάν το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα έχουν χάσει τη ζωή τους 2.205 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί ακόμη 3.640.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι στην επαρχία Νανγκαρχάρ οι μετασεισμοί είναι συνεχείς, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών.

Σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκε μετασεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών, σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ, λίγες ώρες έπειτα από έναν αντίστοιχο σεισμό χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

Ο αρχικός σεισμός των 6 βαθμών ήταν ένας από τους πιο φονικούς που έχουν σημειωθεί στο Αφγανιστάν και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, κυρίως στις επαρχίες Νανγκαρχάρ και Κουνάρ.

Οι επιπτώσεις του σεισμού είναι ακόμη σοβαρότερες λόγω της πρόχειρης κατασκευής των σπιτιών, από ξύλα και πέτρες που δεν προστατεύουν από τους σεισμούς.

σεισμός Αφγανιστάν
Κάτοικοι ψάχνουν στα χαλάσματα κτιρίων μετά τον σεισμό στο Αφγανιστάν / REUTERS / Stringer

Η ισχυρή δόνηση ισοπέδωσε χωριά και στις δύο επαρχίες και κατέστρεψε περισσότερα από 6.700 σπίτια. Διασώστες συνέχιζαν να ανασύρουν πτώματα από τα συντρίμμια μέχρι χθες, Πέμπτη.

Στο Αφγανιστάν σημειώνονται συχνά ισχυροί σεισμοί, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους όπου τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Από το 1900 στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας έχουν καταγραφεί 12 σεισμοί μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών, σύμφωνα με τον Μπράιαν Μπάπτι σεισμολόγο στο British Geological Survey.

Κρίση πόρων

Οι πόροι για την παροχή έκτακτης βοήθειας στους πληγέντες είναι ιδιαίτερα περιορισμένοι στο Αφγανιστάν, μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμο με 42 εκατ. κατοίκους που έχει δεχθεί πολύ λίγη βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα μετά την τραγωδία αυτή.

Μόνο η Ρωσία αναγνωρίζει τις αρχές των Ταλιμπάν και, αφότου αυτοί ανήλθαν στην εξουσία το 2021, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Αφγανιστάν έχει μειωθεί δραματικά.

Σεισμός στο Αφγανιστάν
Τεράστιες οι καταστροφές από τον σεισμό στο Αφγανιστάν REUTERS/Sayed Hassib

Εξάλλου οι κατολισθήσεις και τα συντρίμμια έχουν κλείσει βασικές οδικές αρτηρίες, δυσχεραίνοντας το έργο της διάσωσης, επεσήμανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ενώ παράλληλα έκανε έκκληση για τη συγκέντρωση περισσότερων πόρων προκειμένου να προσφέρει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους πληγέντες.

«Χρηματοδοτικό κενό τουλάχιστον 4 εκατ. δολαρίων κινδυνεύει να προκαλέσει καθυστερήσεις σε κρίσιμες δραστηριότητες», υπογράμμισε ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ προειδοποίησε για τον κίνδυνο εμφάνισης μεταδοτικών ασθενειών λόγω του συνωστισμού που επικρατεί στους πρόχειρους καταυλισμούς που έχουν δημιουργηθεί για τους σεισμοπαθείς, λόγω του μη ασφαλούς νερού και της κακής διαχείρισης των λυμάτων.

Την ίδια ώρα στο Αφγανιστάν έχουν εισρεύσει εκατομμύρια Αφγανοί που απελάθηκαν από το Ιράν και το Πακιστάν ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν πληγεί από την ξηρασία στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Ο ΟΗΕ έχει τονίσει ότι τα χρήματα που διαθέτει για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες από τον σεισμό σύντομα θα εξαντληθούν και σχεδιάζει να απευθύνει έκτακτη έκκληση για τη συγκέντρωση επιπλέον πόρων, όπως δήλωσε η Κέιτ Κάρεϊ αξιωματούχος του οργανισμού, αρμόδια για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν.

