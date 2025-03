Αφγανιστάν: Σάλος για Αμερικανίδα πορνοστάρ που πόζαρε με καλάσνικοφ με τις «ευλογίες» των Ταλιμπάν

Η Αμερικανίδα πορνοστάρ ταξίδεψε στο Αφγανιστάν και δημοσιοποίησε μια σειρά από φωτογραφίες, με την ίδια μπροστά σε αξιοθέατα της χώρας. Σε μία από αυτές η Γούιτνεϊ Ράιτ ποζάρει με ένα καλάσνικοφ στα χέρια. Φοράει μαύρα γυαλιά και μαύρα γάντια στα χέρια της. Οι εικόνες άρχισαν να ταξιδεύουν στα social media και να προκαλούν αντιδράσεις.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις κατηγορούν την κυβέρνηση των Ταλιμπάν ότι χρησιμοποιεί influencers με στόχο να παρουσιαστεί η χώρα τους ως τουριστικός προορισμός την ώρα που οι Αφγανές είναι «αιχμάλωτες» στην πατρίδα τους. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσουν κάποιοι και τις φωτογραφίες με την πορνοστάρ, που έφτασε στο σημείο να ποζάρει με καλάσνικοφ.

Εκτός από τη φωτογραφία με το καλάσνικοφ, η πορνοστάρ Γούιτνεϊ Ράιτ από την Οκλαχόμα φωτογραφήθηκε και σε άλλα τουριστικά αξιοθέατα του Αφγανιστάν, πάντα καλυμμένη με μαύρο ένδυμα.

Οι εικόνες φαίνεται πως τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Κατά την κριτική που ασκούν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις στους Ταλιμπάν, η νέα κυβέρνησή της χώρας εργαλειοποιεί τέτοιου είδους αναρτήσεις για να περάσει προς τα έξω, πως το Αφγανιστάν είναι ιδανικός προορισμός για ασφαλείς διακοπές.

Η Γούιτνεϊ Ράιτ δεν έχει τοποθετηθεί επί του θέματος και παραμένει άγνωστο αν θα το κάνει. Τον Φεβρουάριο του 2024, είχε κατηγορηθεί ότι προσπάθησε να διαφημίσει το Ιράν, μετά από επίσκεψη που έκανε στη χώρα. Τότε πόζαρε μπροστά στο κτήριο που φιλοξενούσε την αμερικανική πρεσβεία μέχρι το 1981 φορώντας μπούργκα.

Ένα και πλέον χρόνο μετά η Αμερικανίδα πορνοστάρ αποφάσισε να επισκεφθεί το Αφγανιστάν. Οι αναρτήσεις της, το τελευταίο διάστημα, άρχισαν να σχολιάζονται ποικιλοτρόπως.

Confirmed: American adult star Whitney Wright is in #Afghanistan.#Taliban bans Afghan women from education, employment, & even speaking aloud in public—yet, an American adult star can roam freely in Kabul & Bamyan. 1/2@MansoorSAfridi @Fr_Bechieau @mehrubawan pic.twitter.com/5LbO74suQe