Γαλλία: 2 νεκροί και 4 τραυματίες από πυροβολισμούς στη Νίκαια

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν στη συνοικία Les Moulins της Νίκαιας στη Γαλλία περίπου στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας (11.05.2026) ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως μεταδίδουν ΜΜΕ της Γαλλίας, δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα άνοιξαν πυρ αδιακρίτως στην κεντρική πλατεία της περιοχής Les Moulins στη Νίκαια.

Μετά τους πυροβολισμούς, οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο και διέφυγαν.

Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, ενώ όλα τα σχολεία της περιοχής, τέθηκαν προσωρινά σε κατάσταση lockdown για λόγους ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο δήμαρχος της Νίκαιας Ερίκ Σιοτί, έκανε λόγο για «νέα τρομακτική ανταλλαγή πυροβολισμών».

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Νίκαιας, αυτή είναι η τρίτη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες που σημειώνονται πυροβολισμοί στην πόλη.