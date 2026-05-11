Η Χαμάς ανασυγκροτεί τις δυνάμεις της στη Γάζα, λέει απόρρητη έκθεση του Ισραήλ – Διαψεύδει η ισλαμιστική οργάνωση

Μπορεί ο πόλεμος στη Γάζα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς να έχει πρακτικά τερματιστεί από την κατάπαυση του πυρός του Οκτωβρίου του 2025, που επετεύχθη με την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, ωστόσο υπάρχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες ότι η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση δεν έχει πει την τελευταία της κουβέντα.

Ειδικότερα, το ισραηλινό Κανάλι 13 αποκάλυψε ότι οι αξιολογήσεις ασφαλείας των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ, υποστηρίζουν πως η Χαμάς – παρά την εκεχειρία – αναδιοργανώνεται, ανασυγκροτείται και ανοικοδομεί τις δυνάμεις του στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Κανάλι 13, παρουσιάστηκε πρόσφατα, σε πολιτικό επίπεδο στο Ισραήλ, ένα έγγραφο που αναφέρει ότι η Χαμάς εργάζεται για την παραγωγή εκατοντάδων εκρηκτικών μηχανισμών, πυρομαχικών και αντιαρματικών πυραύλων σε μηνιαία βάση, ενώ παράλληλα εκτελεί αποστολές συλλογής πληροφοριών και παρακολούθησης των ισραηλινών στρατευμάτων μέσα στη Γάζα.

Το απόρρητο έγγραφο των ισραηλινών υπηρεσιών τονίζει επίσης ότι η Χαμάς συνεχίζει τις εκπαιδεύσεις μαχητών και βελτιώνει την μαχητική της ικανότητα, για οποιαδήποτε μελλοντική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ.

Με βάση το ρεπορτάζ που μετέδωσε το Κανάλι 13, το Ισραήλ πιστεύει ότι αυτές οι κινήσεις μπορεί να δώσουν στη Χαμάς ένα «ποιοτικό άλμα» σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης.

Από την πλευρά της, η Χαμάς διέψευσε σήμερα Δευτέρα (11.05.2026) το δημοσίευμα του Καναλιού 13, ότι δηλαδή ανασυγκροτεί τις στρατιωτικές δυνάμεις της στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως «οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς και εργαλειοποιούνται για να δικαιολογηθεί νέα ισραηλινή εισβολή στον παλαιστινιακό θύλακα».

Ο εκπρόσωπος της εξετρεμιστικής ισλαμιστικής οργάνωσης, Χαζέμ Κασέμ, δήλωσε ότι η Χαμάς παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, παρά τις συνεχιζόμενες ισραηλινές παραβιάσεις.