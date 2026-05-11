Γερμανία: 27χρονος Σύρος ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε πλήθος στο Αμβούργο

Ένας 17χρονος Σύρος κρατείται ως ύποπτος για τον σχεδιασμό επίθεσης στο κέντρο του Αμβούργου στη Γερμανία, στο όνομα του «Ισλαμικού Κράτους».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αμβούργου, δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στη Γερμανία, ο 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις ειδικές δυνάμεις στις 7 Μαΐου, εκτιμάται ότι σχεδίαζε επίθεση εναντίον πλήθους, είτε με μαχαίρι είτε με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο ανήλικος Σύρος αντιμετωπίζει κατηγορίες για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης και χρηματοδότηση τρομοκρατίας.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα διπλής χρήσης, όπως λίπασμα, υγρό για αναπτήρες μπάρμπεκιου, μπαλακλάβα και μαχαίρι.

Ο εισαγγελέας του Αμβούργου έχει – στο μεταξύ – ζητήσει και ψυχιατρική αξιολόγηση του συλληφθέντος.