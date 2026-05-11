Κόσμος

Λίβανος: Έκκληση στις ΗΠΑ να πιέσουν το Ισραήλ, μετά τα συνεχιζόμενα πλήγματα

Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι εξαπέλυσε σήμερα επιθέσεις εναντίον του ισραηλινού στρατού στο έδαφος του Λιβάνου
Καπνός ανεβαίνει μετά από ισραηλινή επιδρομή στο Κφαρ Τεμπνίτ, Λίβανος
Καπνός ανεβαίνει μετά από ισραηλινή επιδρομή στο Κφαρ Τεμπνίτ, Λίβανος / Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο. Ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Λιβάνου απηύθυναν σήμερα (11.05.2026) έκκληση στις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ προκειμένου να σταματήσει τον βομβαρδισμό πολλών περιοχών της χώρας, που συνεχίζεται παρά την εκεχειρία που θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

Ο νέος απολογισμός των ισραηλινών πληγμάτων, που επικαιροποίησε το υπουργείο Υγείας της χώρας, ανέρχεται σε 2.869 θανάτους από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ στα νότια του Λιβάνου και το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, μεταξύ των οποίων δεκάδες άνθρωποι που σκοτώθηκαν αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν και ο πρωθυπουργός Ναουάζ Σαλάμ δέχθηκαν ξεχωριστά τον πρεσβευτή των ΗΠΑ Μισέλ Ίσα ενόψει των νέων συνομιλιών που προβλέπεται να διεξαχθούν στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος Αούν «επέμεινε (…) στην ανάγκη να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ προκειμένου να σταματήσει τα πυρά, να βάλει τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στην κατεδάφιση κατοικιών», σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

Ο Ναουάφ Σαλάμ ζήτησε από την πλευρά του από τον διπλωμάτη να «ασκήσει πίεση στο Ισραήλ ώστε να βάλει τέλος στις επίμονες επιθέσεις και παραβιάσεις προκειμένου να εδραιωθεί η κατάπαυση του πυρός», σύμφωνα με το γραφείο του.

Το Ισραήλ ενέτεινε στα τέλη της εβδομάδας τα πλήγματά του και σήμερα κάλεσε τους κατοίκους να εκκενώσουν εννέα κοινότητες του Λιβάνου, εκ των οποίων οι επτά βρίσκονται στον νότο και οι δύο στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI ανέφερε ότι πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σε πολλά χωριά των περιοχών αυτών.

Παρά την κατάπαυση του πυρός, οι ισραηλινές δυνάμεις και η Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν καθημερινά πυρά, κυρως στον νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ ελέγχει μια λωρίδα βάθους περίπου δέκα χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι εξαπέλυσε σήμερα επιθέσεις εναντίον του ισραηλινού στρατού στο έδαφος του Λιβάνου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
74
72
69
58
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
ΟΗΕ: Προειδοποιεί για μείζονα επισιτιστική κρίση με τη διακοπή διέλευσης λιπασμάτων από τα Στενά
Η τιμή των λιπασμάτων καταγράφει «μεγάλη αύξηση», κάτι που σημαίνει ότι, σε πρώτη φάση, η αγροτική παραγωγή θα είναι μικρότερη και, σε δεύτερο επίπεδο, θα εκτοξευθούν οι τιμές των τροφίμων
FILE PHOTO: A farmer harvests his field of wheat in Escalles, near Calais, France, August 9, 2023. REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo
Newsit logo
Newsit logo