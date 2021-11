Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός από τις δύο εκρήξεις ακολουθούμενες από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σήμερα Τρίτη (2.11.2021) στο μεγαλύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο του Αφγανιστάν, στην Καμπούλ, καθώς τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίσθηκαν, όπως έγινε γνωστό από αξιωματούχο του αφγανικού υπουργείου Υγείας.

«Δεκαεννέα πτώματα και περίπου 50 τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της πόλης», δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός ζητώντας να μην κατονομαστεί. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στην είσοδο του νοσοκομείου Σαρντάρ Μοχάμαντ Νταούντ Χαν, το οποίο διαθέτει 400 κλίνες και βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας Καμπούλ. Δυνάμεις ασφαλείας εστάλησαν στην περιοχή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Κάρι Σαΐντ Χόστι.

It was huge blast / explosion 💥 in #Kabul/#کابل s #Wazir_Akbar_Khan or #وزیر_اکبرخان military area !



The #ISIS which was brought by the #usa/#us/#uk & #nato from #Syria/#Iraq to #Afghanistan takes the responsibility for this attacks on #talibans



At least 60 killed & injured pic.twitter.com/X76UwDNbpa