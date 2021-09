Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες βίντεο που δείχνει Ταλιμπάν να ξυλοκοπούν έναν άνδρα στο κέντρο της Καμπούλ, καθώς τον κατηγορούν ότι έκλεψε ένα κινητό τηλέφωνο. Το σοκαριστικό περιστατικό, όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, σημειώθηκε έξω από το υπουργείο Παιδείας στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν, όπως φαίνεται στο βίντεο, έχουν δέσει τον άτυχο άνδρα σε μία πινακίδα στη μέση του δρόμου της Καμπούλ και τον ξυλοφορτώνουν. Πρόκειται για την… τιμωρία του, σύμφωνα με τον τρόπο που ερμηνεύουν το νόμο της Σαρίας.

Το βίντεο δείχνει τον άτυχο άνδρα να στριφογυρίζει στην κολώνα που είναι δεμένος, προσπαθώντας να διαφύγει και να αποφύγει τα χτυπήματα που δέχεται. Ουρλιάζει και φωνάζει απεγνωσμένα, ενώ τον χτυπούν με ένα μαστίγιο στους ώμους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω περιστατικό σημειώνεται μετά την απαγόρευση των γυναικών που εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία να προσέλθουν στις δουλειές τους. Υπενθυμίζεται επίσης ότι την περασμένη Παρασκευή οι Ταλιμπάν αντικατέστησαν το υπουργείο Γυναικείων Υποθέσεων με το υπουργείο «Προσευχής και καθοδήγησης και Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης των ηθών».

