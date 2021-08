Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Κυριακή (29/8) ότι κατέστρεψαν με πλήγμα τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου αεροσκάφους αυτοκίνητο φορτωμένο με εκρηκτικά, αποτρέποντας έτσι απόπειρα του ISIS να διαπράξει νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Αυτό το πλήγμα πιθανόν ήταν το τελευταίο πολυαίμακτο λάθος του στρατού των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν.

Οι τελευταίοι στρατιωτικοί των ΗΠΑ εγκατέλειψαν το Αφγανιστάν το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από είκοσι χρόνια πολέμου εναντίον των Ταλιμπάν και εκατοντάδες «παράπλευρες απώλειες», άμαχους νεκρούς. Μάλιστα, εδώ και λίγες ώρες τον γύρο των social media κάνει η φωτογραφία του τελευταίου Αμερικανού στρατιώτη που εγκαταλείπει την Καμπούλ. Πρόκειται για τον Ο υποστράτηγο Κρις Ντόναχιου, διοικητή της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας, οποίος εικονίζεται καθώς επιβιβάζεται στην τελευταία πτήση που αναχώρησε από την αφγανική πρωτεύουσα.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a