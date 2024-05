Βραζιλία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 21 αγνοούμενοι από κακοκαιρία

Τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους στοίχισε το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη νότια Βραζιλία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Στις πληγείσες περιοχές σχεδιάζει να μεταβεί τη Μεγάλη Πέμπτη 2 Μαΐου ο πρόεδρος της χώρας, Λούλα ντα Σίλβα.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές της νότιας Βραζιλίας διευκρίνισαν πως άλλοι 21 κάτοικοι συνεχίζουν να αγνοούνται εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Σχεδόν 3.400 πολίτες από εκατό και πλέον δήμους της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντου Σουλ απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις εστίες τους και στην πλειονότητά τους μεταφέρθηκαν σε καταφύγια που άνοιξαν εκτάκτως, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, που έκανε επίσης λόγο για 19.110 πληγέντες και 11 τραυματίες.

«Αύριο (σ.σ. σήμερα Πέμπτη) θα πάω προσωπικά στον νότο για να εξακριβώσω την κατάσταση και θα εργαστώ μαζί με υπουργούς και την κυβέρνηση της πολιτείας», ανήγγειλε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, μέσω X (Twitter).

«Είμαστε αντιμέτωποι με τη χειρότερη καταστροφή στην ιστορία της πολιτείας μας», δήλωσε από την πλευρά του χθες ο κυβερνήτης της Ρίο Γκράντε ντου Σουλ, ο Εντουάρντου Λάιτε.

Καταγράφηκαν κατά τόπους βροχοπτώσεις άνευ προηγουμένου και σε κάποιες περιοχές αναμένονται νέες κατολισθήσεις τις επόμενες ημέρες, τόνισε.

Οι θάνατοι διαπιστώθηκαν σε τουλάχιστον επτά κοινότητες, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας.

«Χάσαμε τα πάντα, όλα τα τρόφιμα, όλα όσα είχαμε στο εσωτερικό του σπιτιού», είπε η Αντριάνα Σαλέτε Γκας, κάτοικος της Σάντα Κρους ντου Σουλ, στον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1, προσθέτοντας πως το ακίνητο είναι «ακόμα πλημμυρισμένο».

Στη Σινίμπου, πόλη περίπου 10.000 κατοίκων στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας, δρόμοι και λεωφόροι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δείχνουν πλάνα στα social media. Η δήμαρχος Σάντρα Μπάκες χαρακτήρισε «εφιαλτική» την κατάσταση. «Καταστήματα, επιχειρήσεις, σούπερ μάρκετ, όλα (…) καταστράφηκαν», ανέφερε σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Instagram.

Στη μικρή πόλη Ενκαντάντου, κάτοικοι προσπαθούσαν να ανοίξουν δρόμο που καλύφθηκε από λάσπες και συντρίμμια, δείχνουν πλάνα που κατέγραψε συνεργείο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Απομακρυσμένες κοινότητες δεν έχουν λάβει βοήθεια μέχρι τώρα, καθώς γέφυρες κατέρρευσαν και δρόμοι έκλεισαν εξαιτίας κατολισθήσεων. Οι αρχές απηύθυναν έκκληση να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία.

Από προχθές Τρίτη η Πολιτική Προστασία επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη διάσωση οικογενειών που παγιδεύτηκαν στα σπίτια τους, συχνά πάνω στις οροφές σπιτιών.

Ο κ. Λάιτε ζήτησε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να στείλει περισσότερα μέσα, επισημαίνοντας πως έχουν αναπτυχθεί ομάδες άμεσης επέμβασης για να δράσουν σε περιπτώσεις όπου «διατρέχουν κίνδυνο ζωές».

Ο πρόεδρος Λούλα διέταξε την Τρίτη να σταλεί βοήθεια, κάνοντας λόγο για «δύσκολη στιγμή, αντανάκλαση της κλιματικής αλλαγής που πλήττει τον πλανήτη».

Οι ένοπλες δυνάμεις συμμετέχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης ανθρώπων σε δυσπρόσιτες περιοχές.

