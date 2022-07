Και δεύτερη τουρίστρια σκοτώθηκε από καρχαρία στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας στην Αίγυπτο. Μετά την Αυστριακή, τραγικό θάνατο βρήκε και μία γυναίκα από τη Ρουμανία.

Και οι δύο τουρίστριες στην Αίγυπτο σκοτώθηκαν από καρχαρία κοντά στη Χουργκάντα, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου πολλές παραλίες έχουν κλείσει μετά το συμβάν αυτό, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Δύο γυναίκες δέχτηκαν επίθεση από καρχαρία ενώ κολυμπούσαν στην περιοχή του Σάχελ Χασίς, στα νότια της Χουργκάντα», ανέφερε το υπουργείο Περιβάλλοντος της Αιγύπτου, σημειώνοντας ότι διεξάγεται έρευνα για το θέμα.

Την Παρασκευή (01.07.2022), ο κυβερνήτης της περιοχής αυτής, ο Αμρ Χανάφι, είχε απαγορεύσει για τρεις ημέρες κάθε δραστηριότητα στις παραλίες αυτές.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας επιβεβαίωσε ότι το ένα από τα θύματα ήταν Αυστριακή, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Το διάταγμα του κυβερνήτη έκανε λόγο για «μια Αυστριακή τουρίστρια» την οποία δάγκωσε στο αριστερό χέρι ο καρχαρίας.

Σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο APA το θύμα καταγόταν από την περιοχή του Τιρόλου, ήταν 68 ετών και έκανε διακοπές στην Αίγυπτο από τις αρχές Ιουνίου μαζί με τον Αιγύπτιο σύντροφό της.

Στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης πολλοί χρήστες έχουν ανεβάσει το βίντεο – που δεν ήταν δυνατό να επαληθευτεί η αυθεντικότητά του, ούτε η ημερομηνία που τραβήχτηκε – το οποίο δείχνει μια κολυμβήτρια να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και στη συνέχεια γύρω της η θάλασσα κοκκινίζει από το αίμα.

