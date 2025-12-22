Αίγυπτος: Η στιγμή που τεράστιο κύμα «καταπίνει» τουρίστρια την ώρα που εκείνη ποζάρει για φωτογραφία

Από βέβαιο θάνατο γλίτωσε μία τουρίστρια στην Αίγυπτο, αφού χτυπήθηκε από ένα τεράστιο κύμα την ώρα που εκείνη πόζαρε πάνω στα βράχια για να βγάλει μία ωραία φωτογραφία σε μια παραθαλάσσια περιοχή της χώρας.

Η τουρίστρια, από την Κίνα, επισκεπτόταν την περιοχή Matrouh Eye στην πόλη Mersa Matruh στην Αίγυπτο, όταν συνέβη το τρομακτικό περιστατικό.

Το βίντεο από την στιγμή που την χτυπάει το κύμα, που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 7 Δεκεμβρίου 2025, δείχνει τη γυναίκα με ένα πορτοκαλί καλοκαιρινό φόρεμα να κάθεται στη γωνία ενός βράχου κοντά στο νερό, ενώ ένα κύμα υψώνεται πίσω της.

Στη συνέχεια, το τεράστιο κύμα φαίνεται να σκάει πάνω στο βράχο και να την καταπίνει, ρίχνοντάς την κάτω και σύροντάς την στην ανοιχτή θάλασσα.

Μετά από αυτή τη δοκιμασία, η γυναίκα δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι υπέστη πολλά τραύματα στο σώμα της και περιέγραψε την εμπειρία ως «πολύ τρομακτική». Είπε ότι ήταν τυχερή που δεν τραυματίστηκε σοβαρά και ότι θα είναι πιο προσεκτική όταν ταξιδεύει στο μέλλον.

Η γυναίκα πρόσθεσε ότι κατάφερε να επιστρέψει στη στεριά ως εκ θαύματος, κρατώντας ένα σχοινί ασφαλείας που βρισκόταν στο σημείο.

Η γραφική περιοχή Matrouh Eye είναι ένα δημοφιλές παραθαλάσσιο σημείο με θέα στην πόλη Mersa Matruh, στην ακτή της Μεσογείου της Αιγύπτου, γνωστή για τους εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς και τα ισχυρά κύματα που προσελκύουν επισκέπτες που αναζητούν δραματικές φωτογραφίες μπροστά στη θάλασσα.

Το σημείο επισκέπτεται συχνά λόγω των καθαρών νερών και των εκτεθειμένων σημείων με θέα, όπου τα κύματα μπορούν να σπάσουν απροσδόκητα πάνω στα βράχια, δημιουργώντας δραματικές σκηνές που προσελκύουν πλήθη, αλλά και κινδύνους για τους τουρίστες που στέκονται κοντά στην ακτογραμμή.