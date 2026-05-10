WSJ: Το Ισραήλ έστησε μυστική βάση στο Ιράκ για να πολεμήσει το Ιράν – Επιτέθηκε σε ιρακινά στρατεύματα για να την υπερασπιστεί

Μυστική βάση στο Ιράκ φέρεται πως έστησε ο στρατός του Ισραήλ, για να υποστηρίξει από εκεί τις μαζικές επιθέσεις του κατά του Ιράν, αναφέρει άρθρο της Wall Street Journal. Επικαλούμενο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, το αμερικανικό μέσο αναφέρει πως το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα εναντίον ιρακινών στρατευμάτων που κόντεψαν να την ανακαλύψουν.

Η βάση κατασκευάστηκε στην έρημο του Ιράκ, πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και λειτουργούσε ως κόμβος επιμελητείας για την Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ. Η εφημερίδα αναφέρει μάλιστα πως η δημιουργία της έγινε σε γνώση των ΗΠΑ.

Πέρα από τις ειδικές δυνάμεις που είχαν εγκατασταθεί, στη βάση βρίσκονταν και ομάδες έρευνες και διάσωσης, έτοιμες να συνδράμουν Ισραηλινούς πιλότους στην περίπτωση κατάρριψης του αεροσκάφους τους.

Η βάση παρά λίγο να γίνει αποκαλυφθεί στις αρχές Μαρτίου όταν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν πως βοσκός της περιοχής είχε παρατηρήσει εκεί ασυνήθιστη στρατιωτική δραστηριότητα, όπως πτήσεις ελικοπτέρων.

Ιρακινά στρατεύματα εστάλησαν στο σημείο για να ερευνήσουν τις αναφορές αυτές, αλλά οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν αεροπορικά πλήγματα για να τα κρατήσουν σε απόσταση και να αποτρέψουν την ανακάλυψη της βάσης, δήλωσε μία από τις πηγές της εφημερίδας.

Η Wall Street Journal επικαλέστηκε προσφυγή που έγινε στα Ηνωμένα Έθνη αργότερα τον Μάρτιο, στην οποία το Ιράκ τόνισε πως η επίθεση περιελάμβανε ξένες δυνάμεις και αεροπορικά πλήγματα και την απέδωσε στις ΗΠΑ.

Πηγή ενήμερη σχετικά όμως δήλωσε στην WSJ ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν ανάμιξη στην επίθεση.