Τουλάχιστον 4 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την κατάρρευση του κτιρίου 13 ορόφων στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, την ώρα που οι έρευνες για εγκλωβισμένους στα ερείπια και τυχόν περισσότερα θύματα είναι σε εξέλιξη.

Αυτό δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής της Αιγύπτου, Μοχάμεντ Τάχερ, στο δίκτυο Nile TV, λίγες ώρες μετά τις πρώτες πληροφορίες και τις σοκαριστικές εικόνες που βγήκαν στη δημοσιότητα από την κατάρρευση του 13όροφου κτιρίου.

Πρόκειται για μια πολυκατοικία στη συνοικία Μοντάζα της Αλεξάνδρειας, που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες φιλοξενεί συνήθως τουρίστες. Το κτίριο ήταν σαθρό και ο τελευταίος όροφος είχε χαρακτηριστεί «κατεδαφιστέος» για λόγους ασφαλείας.

A high-rise building collapsed in #Alexandria, #Egypt



According to preliminary data, serious defects in the structure of the building became the cause of the collapse. People remain under the rubble, rescuers are trying to get them out of there. pic.twitter.com/JNohMPsuhU