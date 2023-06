Σοκ προκαλούν οι εικόνες από την κατάρρευση ενός κτιρίου 13 ορόφων στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια πολλοί άνθρωποι.

Το συγκεκριμένο κτίριο χρησιμοποιείται, συνήθως, για φιλοξενία τουριστών το καλοκαίρι σε αυτήν την πόλη της Αιγύπτου. Σύμφωνα με το NEXTA, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στη δομή του κτιρίου, τα οποία προκάλεσαν την κατάρρευσή του.

Σωστικά συνεργεία βρίσκονται στο σημείο, ωστόσο μέχρι στιγμής ο αριθμός των εγκλωβισμένων και τυχόν θυμάτων παραμένει άγνωστος.

A high-rise building collapsed in #Alexandria, #Egypt



According to preliminary data, serious defects in the structure of the building became the cause of the collapse. People remain under the rubble, rescuers are trying to get them out of there. pic.twitter.com/JNohMPsuhU