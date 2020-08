Απόλυτο χάος έχει προκληθεί στην πόλη Κενόσα του Γουισκόνσιν με δυο ανθρώπους να πέφτουν νεκροί από πυρά κατά την διάρκεια των βίαιων διαδηλώσεων που γίνονται σε ένδειξη διαμαρτυρίας μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τζέικομπ Μπλέικ από σφαίρες λευκού αστυνομικού.

Τα βίαια επεισόδια ξέσπασαν στην Κενόσα όταν εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν για τρίτο συνεχόμενο βράδυ μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο που δείχνει τον Τζέικομπ Μπλέικ να τραυματίζεται σοβαρά στην πλάτη από τις σφαίρες ενός λευκού αστυνομικού.

Στα social media έχουν αναρτηθεί βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν μέσα στους δρόμους της Κενόσα ενώ ακούγονται πυροβολισμοί. Σε άλλα βίντεο διακρίνει κανείς τραυματίες στο έδαφος. Πολλοί είναι εκείνοι που καταγγέλουν με αναρτήσεις τους στο twitter ότι δράστης των πυροβολισμών είναι ένας λευκός παραστρατιωτικός η οποία του οποίου καταγγέλεται επίσης ότι είχε κάλυψη από τους αστυνομικούς.

Οι πυροβολισμοί ξέσπασαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Στο ένα βίντεο φαίνονται πολλοί άνθρωποι να κυνηγούν έναν άνδρα που τρέχει στον δρόμο κρατώντας ένα τουφέκι, καθώς πιστεύουν πως είχε πυροβολήσει έναν άλλο. Ένας από τους διώκτες του φαίνεται να τον κλωτσάει με φόρα αφού αυτός πέφτει στο έδαφος και ένας άλλος προσπαθεί να αρπάξει το όπλο του. Φαίνεται να πυροβολείται από μικρή απόσταση και να πέφτει στο έδαφος.

Here is video of the #kenosha shooter running away from the rioters (before any shooting) and you can see a molotov cocktail being thrown at him.



Kyle then shoots at the person who threw the molotov cocktail at him, in an act of self-defense.https://t.co/LvssoMzVbW