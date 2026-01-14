Αιματοκύλισμα στο Ιράν: Πάνω από 3.428 οι νεκροί από την αρχή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Πάνω από 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την αρχή των διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη 14.01.2026 η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), η οποία έκανε επίσης λόγο για περισσότερες από 10.000 συλλήψεις.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν πριν από περίπου δύο εβδομάδες στις αγορές της Τεχεράνης λόγω του πληθωρισμού, καθώς οι τιμές βασικών αγαθών έγιναν απλησίαστες και κάποια προϊόντα εξαφανίστηκαν από τα ράφια των καταστημάτων. Τώρα, η αναταραχή έχει εξαπλωθεί και στις 31 επαρχίες του Ιράν, με πτώματα να γεμίζουν τους δρόμους και τον φόβο των μαζικών εκτελέσεων να είναι πιο ορατός από ποτέ.

Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των θυμάτων σε σύγκριση με τον προηγούμενο απολογισμό εξηγείται από τις «νέες πληροφορίες που έχουν ληφθεί από πηγές στους κόλπους των ιρανικών υπουργείων Υγείας και Παιδείας», διευκρινίζει αυτή η οργάνωση που εδρεύει στη Νορβηγία.

«Αυτός ο αριθμός είναι ένα απόλυτο ελάχιστο», προειδοποιεί η ΜΚΟ, επισημαίνοντας πως έχει λάβει «νέες αναφορές και μαρτυρίες που δείχνουν ακόμα περισσότερο το εύρος της βίας».

Την ίδια ώρα ο πλανήτης περιμένει με κομμένη την ανάσα την εκτέλεση του Ερφάν Σολτανί, του 26χρονου που συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου 2026 σε μια τοποθεσία κοντά στο σπίτι του, στην πόλη Καράτζ. Οι συγγενείς του κάνουν έκκληση στον Τραμπ να «μην τον αφήσει να πεθάνει».

Πιθανό χτύπημα εντός 24 ωρών από τις ΗΠΑ

Ένα χτύπημα από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν είναι πλέον πιθανό να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων 24 ωρών, μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι φαίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει απόφαση να παρέμβει στο Ιράν, αν και το εύρος και ο χρόνος της επέμβασης δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει, σημειώνεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Νωρίτερα οι ΗΠΑ έκαναν γνωστό πως αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από τις βάσεις τους στη Μέση Ανατολή, μετά την ανακοίνωση ενός ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε τις γειτονικές χώρες ότι θα χτυπήσει τις αμερικανικές βάσεις αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί.