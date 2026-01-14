Κατάρ: Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ

Οδηγία προκειμένου να αποχωρήσει από την αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ το βράδυ της Τετάρτης δόθηκε σε τμήμα του προσωπικού, δήλωσαν τρεις διπλωματικές πηγές στο Reuters.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα του Καράρ δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο για την πληροφορία και την απομάκρυνση προσωπικού από την αεροπορική βάση.

Η Αλ Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή με στρατιωτική δύναμη που αριθμεί περί τις 10.000 μέλη.

Εν όψει των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε σε άλλες αμερικανικές βάσεις στην Μέση Ανατολή.