Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Κατάρ: Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ

Η Αλ Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή με στρατιωτική δύναμη που αριθμεί περί τις 10.000 μέλη
Αμερικανικός στρατός
Αμερικανικός στρατός / REUTERS / Jonathan Ernst

Οδηγία προκειμένου να αποχωρήσει από την αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ το βράδυ της Τετάρτης δόθηκε σε τμήμα του προσωπικού, δήλωσαν τρεις διπλωματικές πηγές στο Reuters.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα του Καράρ δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο για την πληροφορία και την απομάκρυνση προσωπικού από την αεροπορική βάση. 

Η Αλ Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή με στρατιωτική δύναμη που αριθμεί περί τις 10.000 μέλη.

Εν όψει των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε σε άλλες αμερικανικές βάσεις στην Μέση Ανατολή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
162
142
115
112
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo