Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζει χτύπημα κατά του Ιράν στις επόμενες 24 ώρες, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους

Ένα χτύπημα από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν είναι πλέον πιθανό να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων 24 ωρών, μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι φαίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει απόφαση να παρέμβει στο Ιράν, αν και το εύρος και ο χρόνος της επέμβασης δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει, σημειώνεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Νωρίτερα οι ΗΠΑ έκαναν γνωστό πως αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από τις βάσεις τους στη Μέση Ανατολή, μετά την ανακοίνωση ενός ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε τις γειτονικές χώρες ότι θα χτυπήσει τις αμερικανικές βάσεις αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί.

Παράλληλα η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία ζήτησε σήμερα (14/01/2026) από τα μέλη του προσωπικού της να «επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις» κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μετά την απειλή του Ιράν να ανταποδώσει σε πιθανές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ.

«Συνιστούμε στους Αμερικανούς πολίτες στο βασίλειο να κάνουν το ίδιο», ανέφερε η πρεσβεία, επικαλούμενη τις «τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις» εν μέσω του κύματος διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Με την ηγεσία του Ιράν να προσπαθεί να καταστείλει τις χειρότερες εσωτερικές αναταραχές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ισλαμική Δημοκρατία, η Τεχεράνη επιδιώκει να αποτρέψει τις επαναλαμβανόμενες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από βασικές βάσεις στην περιοχή ως προληπτικό μέτρο, λόγω των αυξημένων εντάσεων στην περιοχή.

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ φαίνεται πιθανή, με τον έναν να αναφέρει ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει λάβει την απόφαση να επέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος της επέμβασης δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Το Κατάρ δήλωσε ότι η αποχώρηση από την αεροπορική βάση Al Udeid, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην περιοχή, «πραγματοποιείται ως απάντηση στις τρέχουσες εντάσεις στην περιοχή».

Τρεις διπλωμάτες ανέφεραν ότι σε ορισμένα μέλη του προσωπικού είχε δοθεί εντολή να εγκαταλείψουν τη βάση, αν και δεν υπήρχαν άμεσα σημάδια μεταφοράς μεγάλου αριθμού στρατιωτών σε γήπεδο ποδοσφαίρου και εμπορικό κέντρο, όπως συνέβη λίγες ώρες πριν από την ιρανική πυραυλική επίθεση πέρυσι.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να παρέμβει για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές στο Ιράν, όπου σύμφωνα με αναφορές χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων κατά της κληρικής διακυβέρνησης.

Το Ιράν και οι δυτικοί εχθροί του έχουν περιγράψει τις αναταραχές, που ξεκίνησαν πριν από δύο εβδομάδες ως διαδηλώσεις κατά των δεινών οικονομικών συνθηκών και κλιμακώθηκαν ραγδαία τις τελευταίες ημέρες, ως τις πιο βίαιες από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 που εγκαθίδρυσε το κληρικό καθεστώς στο Ιράν.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι. Μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτιμά ότι ο αριθμός των θυμάτων ξεπερνά τους 2.600.

Το Ιράν «δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ τέτοιο βαθμό καταστροφής», δήλωσε την Τετάρτη ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων Αμπντολραχίμ Μουσαβί, κατηγορώντας ξένους εχθρούς. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό περιγράφει «την πιο βίαιη καταστολή στην σύγχρονη ιστορία του Ιράν».

Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι υποκίνησαν τις ταραχές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από άτομα που αποκαλούν ένοπλους τρομοκράτες.