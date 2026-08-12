Ερντογάν κατά Ισραήλ: «Η κυβέρνηση Νετανιάχου θέλει να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα»

Νέα επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε την Τετάρτη (12.08.2026) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι επιχειρεί να «διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα». Ο πρόεδρος της Τουρκίας έκανε τις δηλώσεις κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Άγκυρα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι το Ισραήλ επιχειρεί να αξιοποιήσει το χάος και τις νέες συγκρούσεις στην περιοχή προκειμένου να υποβαθμίσει διεθνώς το ζήτημα της Παλαιστίνης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τουρκία θα εξακολουθήσει να το υποστηρίζει «με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα» σε όλα τα διεθνή φόρα.

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«Είναι διαπιστωμένο ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου επιδιώκει να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα, εκμεταλλευόμενη το χάος και νέες συγκρούσεις στην περιοχή. Ο,τι και να κάνει, δεν θα το πετύχει», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν επέμεινε ότι, παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Παλαιστινιακό δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τη διεθνή ατζέντα. «Το παλαιστινιακό ζήτημα θα συνεχίσει να κερδίζει την καρδιά των λαών, παρά τις προσπάθειές τους να το καταστρέψουν. Η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει το παλαιστινιακό ζήτημα με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και από κάθε φόρουμ», ανέφερε.

Ερντογάν: Το Ισραήλ «επιμένει στην επιθετική συμπεριφορά»

Συνεχίζοντας την κριτική του στην ισραηλινή κυβέρνηση, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η στάση της έρχεται σε αντίθεση με εκείνη της παλαιστινιακής πλευράς. «Παρά την εποικοδομητική στάση των Παλαιστινίων αδελφών μας, η νυν ισραηλινή διοίκηση επιμένει στην επιθετική συμπεριφορά της», δήλωσε.

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Οι τοποθετήσεις Ερντογάν έγιναν παρουσία του Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος βρίσκεται στην τουρκική πρωτεύουσα για συνομιλίες με την ηγεσία της χώρας.

Αμπάς: «Δίκαιη ειρήνη μόνο με τον τερματισμό της κατοχής»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής επανέλαβε τη θέση του για τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. «Δίκαιη ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με τον τερματισμό της κατοχής και την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ», τόνισε.

Ο Αμπάς αναφέρθηκε επίσης στις διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας. «Υποστηρίζουμε τις διεθνείς προσπάθειες για την εφαρμογή του ψηφίσματος 2803 με τρόπο που να εγγυάται τον τερματισμό του πολέμου, την αποκατάσταση της παλαιστινιακής νομιμότητας στη Γάζα και τη μετάβαση προς μια πολιτική διαδικασία», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η Λωρίδα της Γάζας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κράτους της Παλαιστίνης», επαναφέροντας τη θέση της Παλαιστινιακής Αρχής για ενιαία πολιτική διαχείριση των παλαιστινιακών εδαφών.