Οι προκλήσεις την Τουρκίας δεν έχουν τέλος με τον Χουλουσί Ακάρ για άλλη μια φορά να αναφέρεται στα νησιά του Αιγαίου.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ δίνει το δικό του ρεσιτάλ προκλητικότητας λέγοντας, σε βίντεο που ανέβηκε στο Twitter πως «όλοι μας γνωρίζουμε πως η Ελλάδα έχει στρατικοποιήσει 16 από τα 23 νησιά στο Αιγαίο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ερμηνευτεί με βάση τη συνθήκη της Λωζάνης. Απλά δεν μπορούν να το κάνουν. Πρόκειται για μία πλήρως παράνομη πρακτική».

#Turkey's Defense Minister Hulusi Akar accused #Greece of illegally arming islands in the Aegean, slammed #France for undermining @NATO alliance, vowed to take military action to defend rights. pic.twitter.com/6W7NqwyOnw