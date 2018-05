Ακόμα γελάνε με τη γκάφα του Μακρόν στην Αυστραλία

Ο Μακρόν θέλησε να ευχαριστήσει για την υποδοχή τον Αυστραλό Πρωθυπουργό Μάλκολμ Τέρνμπουλ και ευγενέστατος όπως πάντα θέλησε να συμπεριλάβει και την σύζυγό του… μόνο που την αποκάλεσε “νόστιμη” και κάπου εκεί ξεκίνησε η πλάκα…

Sometimes translation is tough.

«I want to thank you for your welcome, you and your delicious wife» @EmmanuelMacron says to @TurnbullMalcolm pic.twitter.com/bIn6kokiYW

— ABC Sydney (@abcsydney) 2 Μαΐου 2018