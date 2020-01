Ακσόι: Κάνει λάθος η Αθήνα να προσφεύγει στην ΕΕ όποτε στριμώχνεται

Πυκνώνουν οι αναφορές της Τουρκίας για την αποστρατικοποίηση των νησιών. Χθες ήταν ο Ακάρ, το πρωί της Παρασκευής ήταν Τούρκος Αξιωματούχος και τώρα ήρθε η σειρά του εκπρόσωπου του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Χαμί Ακσόι.

Σε δήλωσή του ο Χαμί Ακσόι αναφέρει πως η Άγκυρα δεν αποκλείει ακόμη και την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Την ίδια ώρα πάγια αρχή της Αθήνας είναι η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης μόνο για την υφαλοκρηπίδα.

«Επιθυμούμε το ζήτημα της παραβίασης του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου μαζί με άλλα προβλήματα του Αιγαίου και να επιλυθούν μέσω συνομιλιών. Κι όταν το δηλώνουμε αυτό πως δεν αποκλείουμε μεθόδους αμοιβαίας ειρηνικής λύσης τις οποίες θα συμφωνήσουμε συμπεριλαμβανομένου και του Διεθνούς Δικαστηρίου», λέει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

Στην δήλωσή του υποστηρίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε στον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τις διαπραγματεύσεις τους σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο να ανοίξει και πάλι ο διάλογος και οι διερευνητικές επαφές ακόμη και για τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου μεταξύ των δύο πλευρών.

