Το όνομά του είναι Αλαατίν Τσακιτζί και είναι ο Τούρκος αρχιμαφιόζος. Μάλιστα, σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media εμφανίζονται ένοπλοι Γκρίζοι Λύκοι να απειλούν την Ελλάδα επειδή η χώρα μας αρνήθηκε να δώσει βίζα στον αρχικακοποιό της Τουρκίας.

Ένας ακόμα «πονοκέφαλος» φαίνεται πως έχει προκύψει στις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και αυτό είναι αρχιμαφιόζος Αλαατίν Τσακιτζί, ίσως ο μεγαλύτερος εγκληματίας των τελευταίων ετών στη γειτονική χώρα, ο οποίος απείλησε τη χώρα μας.

Ο Τούρκος «Αλ Καπόνε», όπως είναι επίσης γνωστός, έκανε μία ανάρτηση στα social media, διαμαρτυρόμενος διότι σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα αρνήθηκε να του δώσει βίζα, λόγω κάποιων δεσμεύσεων που έχει η ελληνική πλευρά με τη Γαλλία και «ξέσπασε» λέγοντας πως:

«Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα του σταυροφορικού πνεύματος της Ελλάδας που ακόμη κι αν πέρασαν αιώνες δεν έχει ξεπεράσει την ήττα από τους Οθωμανούς. Να μην ξεχνάνε πως ο πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης είναι δυόμισι φορές η Ελλάδα. Αν ο λαός της Κωνσταντινούπολης πάρει φόρα σε Αθήνα, Κομοτηνή, Καβάλα και Σπάρτη, θα συμβεί σεισμός 15 ρίχτερ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλαατίν Τσακιτζί αφέθηκε ελεύθερος το 2020 μετά την ψήφιση νόμου για την απελευθέρωση περίπου 90.000 κρατουμένων για την πρόληψη της εξάπλωσης του Covid-19 στις φυλακές της Τουρκίας. Είχε καταδικαστεί για ίδρυση εγκληματικής οργάνωσης, ηθική συνέργεια σε δεκάδες φόνους, υποκίνηση επιθέσεων και προσβολή, ενώ διατηρεί πολύ στενές σχέσεις με τον ακροδεξιό Ντεβλέτ Μπαχτσελί, καθώς ο ίδιος ήταν πρώην μέλος των Γκρίζων Λύκων.

Το ζήτημα απασχόλησε και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία δημοσίευσαν μάλιστα και βίντεο ενόπλων φερόμενων μελών των Γκρίζων Λύκων, οι οποίοι ανήρτησαν προκλητικό και απειλητικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ένα μέλος, διαμαρτυρόμενο για την απόφαση της ελληνικής πρεσβείας να μην δώσει βίζα στον Αλαατίν Τσακιτζί, λέει χαρακτηριστικά:

«Η ελληνική πρεσβεία δεν μπορεί να εμποδίσει το δικαίωμα των ανθρώπων να ταξιδεύουν. Αν θέλουμε, τα νερά μπορούν να ζεσταθούν πολύ μέχρι το Καστελόριζο. Είμαστε υπό τη διοίκηση του Αλαατίν Τσακιντζί και κάνουμε ό,τι μας πει ο αρχηγός μας».

