«Γιατί μου δώσατε όπλο με αληθινές σφαίρες;» Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του διάσημου ηθοποιού Άλεκ Μπάλντουιν, ο οποίος εδώ και λίγες ώρες είναι όπως όλα δείχνουν ένας κατά λάθος δολοφόνος.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν, πυροβόλησε και σκότωσε την διευθύντρια φωτογραφίας στα γυρίσματα της ταινίας Rust αλλά και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη.

Η 42χρονη Halyna Hutchins πέθανε λίγο μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε κοντά στην πόλη Σάντα Φε στο Νέο Μεξικό. Ο 48χρονος σκηνοθέτης Joel Souza τραυματίσθηκε αλλά λίγες ώρες μετά τη νοσηλεία του πήρε εξιτήριο.

Σύμφωνα με το site Showbiz 411 ο Μπάλντουιν λίγο μετά το τραγικό περιστατικό άρχισε να ρωτάει γιατί του έδωσαν όπλο με αληθινές σφαίρες. Εκπρόσωπος της εταιρείας παραγωγής επέμεινε ότι το όπλο ήταν ρέπλικα και ήταν γεμάτο με άσφαιρα. Και πρόσθεσε ότι τέτοιου είδους συμβάντα είναι μεν σπάνια αλλά συμβαίνουν.

I feel for Alec Baldwin. How can anyone ever get over something so horrific like this? Truly Shocking 😢 #AlecBaldwin #HalynaHutchins #RUST pic.twitter.com/HrlMUfxFm0

Η υπόθεση πάντως παραμένει ένα άλυτο μυστήριο. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη. Ο Μπάλντουιν οδηγήθηκε στο γραφείο του Σερίφη για να ανακριθεί αλλά δεν συνελήφθη και δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Η Έιπριλ Ράιτ, σεναριογράφος, σκηνοθέτις και παραγωγός, έγραψε στο Facebook: “Αρνούμαι να το πιστέψω. Τόσο νέα, με τόση ζωντάνια και ταλέντο. Τόσο όμορφη ψυχή. Η καρδιά μου είναι κοντά στον γιό και την οικογένειά της”.

Actor Alec Baldwin fatally shot one person and injured another in what seem to be an accident on the set of his new movie involving a prop gun.

Production has been halted due to the ongoing investigation but authorities say no charges have been filed#alecbaldwin #DallasDistrict pic.twitter.com/b4fSpbfTA3