Ο χειρότερος φόβος πολλών ηθοποιών έχει γίνει πραγματικότητα για τον Άλεκ Μπάλντουιν. Ο γνωστός ηθοποιός κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του γουέστερν Rust στο Νέο Μεξικό πυροβόλησε και σκότωσε τη διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας και τραυμάτισε σοβαρά τον σκηνοθέτη.

Το τραγικό περιστατικό έγινε την Πέμπτη (21.10.2021, ξημερώματα Παρασκευής ώρα Ελλάδας) όταν κατά τη διάρκεια είτε σκηνής που γυριζόταν είτε πρόβας, ο Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε με όπλο που κρατούσε για τις ανάγκες του ρόλου του και τραυμάτισε θανάσιμα την 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς, ενώ τραυματίας είναι και ο 48χρονος σκηνοθέτης Τζόελ Σούζα.

Στα διεθνή ΜΜΕ αναρτήθηκαν ήδη οι πρώτες φωτογραφίες που δείχνουν τον Άλεκ Μπάλντουιν στον τρόπο της τραγωδίας, ράκος ψυχολογικά, να κλαίει καθώς συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί.

Στη μια από τις φωτογραφίες, ο Άλεκ Μπάλντουιν φαίνεται να μιλά, συντετριμμένος, στο κινητό του και στη δεύτερη είναι διπλωμένος στην άκρη του δρόμου.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK October 22, 2021

68 year-old Baldwin was also snapped doubled-over in a parking lot, with his hands on his knees and his face seemingly crumpled with distress pic.twitter.com/XYboWmGEzP — Daily Mail Online (@MailOnline) October 22, 2021

Another photo of Baldwin, outside sheriff's office in Santa Fe. Photo: Jim Weber, The New Mexicanhttps://t.co/I7re4PenOE pic.twitter.com/DZHUGNlsoz — Rick Folbaum (@RickFolbaum) October 22, 2021

Ενδεχομένως να μη γνωρίζει ακόμη ότι από τον πυροβολισμό του η Χαλίνα Χάτσινς έχει χάσει τη ζωή της. Η 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Νέου Μεξικού, στο Αλαμπουκέρκι, όπου υπέκυψε στα τραυματά της. Ο Τζόελ Σούζα νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος στην Εντατική του νοσοκομείου Christus St Vincent της Σάντα Φε.

Η πρώτη εκτίμηση είναι πως το όπλο που κρατούσε ο Άλεκ Μπάλντουιν εκπυρσοκρότησε. Κανείς δεν ξέρει, όμως, γιατί σε αυτό είχαν τοποθετηθεί πραγματικές σφαίρες και όχι άσφαιρα, όπως συμβαίνει σε όλες τις ταινίες.

Το χρονικό

Τα γυρίσματα της ταινίας Rust, στην οποία είναι συμπαραγωγός ο Άλεκ Μπάλντουιν και σεναριογράφος (εκτός από σκηνοθέτης) ο Τζόελ Σούζα, γίνονται σε ένα από τα πιο γνωστά ράντσα για γυρίσματα ταινιών στο Νέο Μεξικό, το Bonanza Creek Ranch.

Ήταν 14:00 το μεσημέρι όταν έγινε το τηλεφώνημα στο 911. Υπήρξε πυροβολισμός, είπε ο άνθρωπος που κάλεσε και αμέσως έφτασαν στο σημείο περιπολικά.

Διαπιστώθηκε ότι το σετ όπου γυριζόταν η ταινία Rust είχε γίνει τόπος τραγωδίας. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει πως το όπλο ρέπλικα που χρησιμοποιούσε ο Άλεκ Μπάλντουιν είχε εκπυσοκροτήσει και είχε σκοτώσει τη 42χρονη και τραυματίσει σοβαρά τον 48χρονο σκηνοθέτη.

Actor Alec Baldwin fired a prop gun on a movie set in New Mexico, killing cinematographer Halyna Hutchins and wounding director Joel Souza, authorities said https://t.co/oqAGhnR2ot pic.twitter.com/OG8q09OLz6 — Reuters (@Reuters) October 22, 2021

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Halyna Hutchins (@halynahutchins)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Halyna Hutchins (@halynahutchins)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Halyna Hutchins (@halynahutchins)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Halyna Hutchins (@halynahutchins)

Με ελικόπτερο, η Χαλίνα Χάτσινς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η 42χρονη κινηματογραφίστρια θεωρούνταν ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του Χόλιγουντ.

Αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό, η παραγωγή, φυσικά, “πάγωσε”. Δεν έχουν ασκηθεί διώξεις, μέχρι στιγμής.

Στην ταινία, ο Άλεκ Μπάλντουιν ενσαρκώνει τον ήρωα της ταινίας, Χάρλαντ Ραστ, έναν παράνομο στην Άγρια Δύση, ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει τον 13χρονο εγγονό του που έχει σκοτώσει κάποιον κατά λάθος και έχει καταδικαστεί σε θάνατο δια απαγχονισμού.