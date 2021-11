«Πάγωσε» το Χόλιγουντ – και όχι μόνο – στο άκουσμα της είδησης ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Rust», όπου πρωταγωνιστούσε ο Άλεκ Μπάλντουιν, η 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας έχασε τη ζωή της, όταν ο γνωστός ηθοποιός την πυροβόλησε κατά λάθος. Μέρες μετά την τραγωδία, άνθρωποι που ήταν στο σετ αποκάλυψαν τα τελευταία λόγια της Χαλίνα Χάτσινς.

«Αυτό δεν ήταν καλό. Αυτό δεν ήταν καθόλου καλό». Αυτές είναι μερικές από τις τελευταίες κουβέντες της 42χρονης κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, μετά τον πυροβολισμό της από τον Άλεκ Μπάλντουιν στα γυρίσματα της ταινίας «Rust». Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στους Los Angeles ότι το δυστύχημα σημειώθηκε καθώς ο γνωστός ηθοποιός προετοιμαζόταν για μια σκηνή ανταλλαγής πυροβολισμών μέσα σε μια εκκλησία.

«Λοιπόν, υποθέτω ότι θα το βγάλω, θα το τραβήξω και… “Μπαγκ!”», φέρεται να είπε ο Άλεκ Μπάλντουιν καθώς έπιασε το όπλο από τη θήκη, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν γεμάτο με ψεύτικες σφαίρες. Ωστόσο ένα κανονικό βλήμα εκτοξεύθηκε από την κάννη του πυροβόλου όπλου.

Όπως ήταν αναμενόμενο στη συνέχεια επικράτησε πανικός στο σετ. Ο Άλεκ Μπάλντουιν άφησε το όπλο κάτω σε ένα στασίδι και είπε επανειλημμένα: «Τι συνέβη;». Μέλη του συνεργείου έσπευσαν στην χτυπημένη Χαλίνα Χάτσινς, η οποία είχε καταρρεύσει.

Η 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας είχε σκοντάψει προς τα πίσω και είχε πέσει στην αγκαλιά του επικεφαλής ηλεκτρολόγου στο σετ. Από τα σκάγια είχε χτυπηθεί και ο σκηνοθέτης Τζόελ Σόουζα, ο οποίος φώναζε: «Τι ήταν αυτό; Αυτό καίει!».

Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, ένας από τους ανθρώπους που έσπευσαν να βοηθήσουν την χτυπημένη Χαλίνα Χάτσινς, την κοίταξε στα μάτια και είπε: «Ω, αυτό δεν ήταν καλό». Με εκείνη να του απαντάει: «Όχι, δεν ήταν καλό. Αυτό δεν ήταν καθόλου καλό».

