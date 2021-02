Αλεξάντερ Ουάνγκ: Αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση ο Νεοϋορκέζος σχεδιαστής (pics)

Προς τα τέλη του περασμένου έτους, ο Αλεξάντερ Ουάνγκ βρέθηκε αντιμέτωπος με σειρά κατηγοριών για σεξουαλικές επιθέσεις. Το μοντέλο Όουεν Μούνεϊ τον κατηγόρησε για ανάρμοστη συμπεριφορά σε κλαμπ της Νέας Υόρκης το 2017 και η αποκάλυψη οδήγησε σε κύμα καταγγελιών εναντίον του γνωστού σχεδιαστή μόδας.

Πολλοί παρόμοιοι ισχυρισμοί υποβλήθηκαν και κοινοποιήθηκαν ανώνυμα από το @shitmodelmanagement, λογαριασμό στο Instagram αφιερωμένο στη δημοσίευση περιστατικών εκμετάλλευσης στον χώρο της βιομηχανίας της μόδας. Οι ισχυρισμοί ενισχύθηκαν αργότερα από τον λογαριασμό Diet Prada Instagram. Σημειώνεται ότι ο Όουεν Μούνεϊ στις αναρτήσεις του δεν ανέφερε το όνομα του Αλεξάντερ Ουάνγκ, έκανε λόγο για «πολύ διάσημο σχεδιαστή μόδας». σύντομα όμως οι ισχυρισμοί συνδέθηκαν με τον γεννημένο στο Σαν Φρανσίσκο, από γονείς από την Ταϊβάν, σχεδιαστή μόδας.

Οι συζητήσεις γύρω από το θέμα είχαν από τότε σε μεγάλο βαθμό σταματήσει. Ο σχεδιαστής αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ως «αβάσιμους και τρομερά ψευδείς» σε δήλωσή του και ζήτησε νομική εκπροσώπηση.

Εν τω μεταξύ, η Λίζα Μπλουμ, δικηγόρος για τα δικαιώματα θυμάτων υψηλού προφίλ, ανέλαβε τις υποθέσεις δέκα ανδρών με κατηγορίες εναντίον του Αλεξάντερ Ουάνγκ. Όλοι εκτός από έναν, προτίμησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Ο Ντέιβιντ Κάσαβαντ, στιλίστας και υπεύθυνος αρχείου μόδας από τη Νέα Υόρκη σε δηλώσεις του στους New York Times υποστήριξε ότι σχεδιαστής μόδας τον πλησίασε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μπρούκλιν τον Ιανουάριο του 2017 και του έβγαλε τα ρούχα.

The glamour of New York nightlife helped the fashion designer Alexander Wang build an empire. Now he is accused of sexual misconduct on the club scene. He has called the allegations “baseless and grotesquely false.” https://t.co/WNQAY5hvL3