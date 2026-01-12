Κόσμος

Αλεπού προσπάθησε να αρπάξει έλκηθρο με ψάρια στο Καζακστάν και έγινε viral

Δεν σταμάτησε την προσπάθειά της ακόμη και όταν την πλησίασαν οι ψαράδες
Αλεπού σέρνει έλκηθρο με ψάρια
Photo / X

Μία κλέφτρα αλεπού εντόπισαν ψαράδες στο Καζακστάν που απροκάλυπτα προσπάθησε να τους αρπάξει την ψαριά, σέρνοντας το έλκηθρο που την είχαν αποθηκεύσει στο χιόνι.

«Αυτό το αλεπουδάκι έχει πολύ θράσος!», λένε ψαράδες στο Καζακστάν που κατάφεραν με δυσκολία να σώσουν τη λεία τους από την μικρή αλεπού.

Η αλεπού προσπάθησε να κλέψει ένα έλκηθρο γεμάτο ψάρια μπροστά στα μάτια των ανδρών και δεν έλεγε να το βάλει κάτω μέχρι την τελευταία στιγμή.

Όπως είναι φυσικό, το βίντεο που ανάρτησαν οι ψαράδες έγινε viral με πολύ κόσμο να σχολιάζει από κάτω «Υιοθετήστε την αλεπού», «Ελπίζω να της έδωσαν ένα ψάρι» ενώ ένας ακόμη έγραψε «τουλάχιστον πληρώστε τον φόρο ψαριού… να πάρει!».

