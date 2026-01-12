Αλεπού προσπάθησε να αρπάξει έλκηθρο με ψάρια στο Καζακστάν και έγινε viral

Μία κλέφτρα αλεπού εντόπισαν ψαράδες στο Καζακστάν που απροκάλυπτα προσπάθησε να τους αρπάξει την ψαριά, σέρνοντας το έλκηθρο που την είχαν αποθηκεύσει στο χιόνι.

«Αυτό το αλεπουδάκι έχει πολύ θράσος!», λένε ψαράδες στο Καζακστάν που κατάφεραν με δυσκολία να σώσουν τη λεία τους από την μικρή αλεπού.

Η αλεπού προσπάθησε να κλέψει ένα έλκηθρο γεμάτο ψάρια μπροστά στα μάτια των ανδρών και δεν έλεγε να το βάλει κάτω μέχρι την τελευταία στιγμή.

“That fox has some nerve, damn it!” Fishermen in Kazakhstan barely saved their catch from the ginger troublemaker



The fox tried to steal a sled loaded with fish right in front of the men and refused to give up until the very end. pic.twitter.com/TlTT2zDuI5 — NEXTA (@nexta_tv) January 11, 2026

Όπως είναι φυσικό, το βίντεο που ανάρτησαν οι ψαράδες έγινε viral με πολύ κόσμο να σχολιάζει από κάτω «Υιοθετήστε την αλεπού», «Ελπίζω να της έδωσαν ένα ψάρι» ενώ ένας ακόμη έγραψε «τουλάχιστον πληρώστε τον φόρο ψαριού… να πάρει!».