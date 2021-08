Πέθανε σε ηλικία 93 ετών η μοναχοκόρη του Άλφρεντ Χίτσκοκ, Πατρίσια. Η Πατρίσια Χίτσκοκ άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Δευτέρας, στο σπίτι της στη Καλιφόρνια.

Την είδηση έκανε γνωστή η κόρη της Χίτσκοκ, Κέιτι Ο’ Κόνελ Φιαλά.

Σημειώνεται πως η κόρη του Χίτσκοκ ήταν ηθοποιός και είχε συμμετάσχει σε ταινίες του πατέρα της όπως Psycho, Strangers on a train και Stage Fright. Συμμετείχε επίσης στο The Case of Thomas Pyke, Suspense, Suspicion, My Little Margie, Matinee Theatre και The Life of Riley.

Η Πατρίσια είχε γεννηθεί στο Λονδίνο το 1928. Μητέρα της ήταν η Άλμα Ρέβιλ. Το 1939 η οικογένεια μετακόμισε στο Λος Άντζελες όπου η 11χρονη Πατ έκανε τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική. Αργότερα συμμετείχε στις ταινίες του πατέρα της, ωστόσο γρήγορα εγκατέλειψε το χώρο της υποκριτικής για να αφοσιωθεί στην ανατροφή των τριών παιδιών της Μέρι, Τέρε και Κέιτι. Απέκτησε εγγόνια και δισέγγονα.

Το 2003 μαζί με τον Λοράν Μπουζερό έγραψε τη βιογραφία της μητέρας της με τίτλο: Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man.