Αλβανία: Ανάβουν «φωτιές» τα ερωτικά μηνύματα της πρώην αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών με τον Αγκάσι – «Θα καταλήξουμε άσχημα»

«Ψυχή μου», «αγάπη μου» και μηνύματα που παραπέμπουν σε σχέση πολύ στενότερη από εκείνη μεταξύ μιας επικεφαλής υπηρεσίας πληροφοριών και ενός πληροφοριοδότη, βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το οικονομικό σκάνδαλο που συγκλονίζει την Αλβανία.

Οι εισαγγελικές αρχές στην Αλβανία εξετάζουν τις επικοινωνίες της πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών (SHISH), Βλόρα Χισένι, με τον επιχειρηματία Εργκίς Αγκάσι, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για την υπόθεση της Εθνικής Υπηρεσίας Κοινωνίας της Πληροφορίας (AKSHI), που αφορά οικονομικό σκάνδαλο ύψους 59 εκατ. ευρώ.

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«Ψυχή μου… θα τα καταφέρουμε»

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το αλβανικό Report TV, οι αρχές έχουν εντοπίσει περισσότερες από 500 επικοινωνίες μεταξύ της Χισένι και του Αγκάσι, από τα τέλη Ιουνίου έως τη σύλληψη του επιχειρηματία στις 26 Αυγούστου.

Οι επικοινωνίες φέρεται να πραγματοποιούνταν μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Signal και περιλάμβαναν μηνύματα, τηλεφωνικές κλήσεις, βιντεοκλήσεις, φωτογραφίες και βίντεο.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε ορισμένα από τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν οι δύο.

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Σε μήνυμα που, σύμφωνα με το Report TV, έστειλε η Χισένι στον Αγκάσι λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή του, αναφέρεται: «Μας έχουν κάνει πολλά, ψυχή μου… θα τα καταφέρουμε… το πρόβλημα είναι ο χρόνος».

Σε άλλη επικοινωνία, λίγο πριν από τη σύλληψή του, φέρεται να του έγραψε: «Αγάπη μου, απλώς πρέπει να επικεντρωθούμε στο δικό σου πρόβλημα. Όλοι εμείς. Θα καταλήξουμε άσχημα, ψυχή μου».

Το Report TV μεταδίδει επίσης ότι σε άλλη συνομιλία η Χισένι φέρεται να ανέφερε πως όσοι τους είχαν προκαλέσει την κατάσταση «θα έπρεπε να πληρώσουν».

Οι συγκεκριμένες επικοινωνίες εξετάζονται από τους εισαγγελείς ως μέρος του συνολικού αποδεικτικού υλικού, προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση της σχέσης των δύο και εάν υπήρξε ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών.

«Ήταν πληροφοριοδότης μου», υποστηρίζει η Χισένι

Η ίδια η Χισένι φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι είχε επαφές με τον Αγκάσι, υποστηρίζοντας όμως ότι αυτές συνδέονταν με τα υπηρεσιακά της καθήκοντα.

Κατά την εκδοχή της, είχε στρατολογήσει τον επιχειρηματία ως πληροφοριοδότη και συνεργάτη της SHISH και οι επικοινωνίες τους πραγματοποιούνταν από απόσταση.

Το SPAK, σύμφωνα με το Report TV, αμφισβητεί αυτή την εκδοχή και εξετάζει εάν το περιεχόμενο και η συχνότητα των επικοινωνιών καταδεικνύουν σχέση διαφορετική από εκείνη που περιγράφει η πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών.

Τα εννέα απόρρητα έγγραφα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται παράλληλα εννέα σελίδες εγγράφων που φέρεται να περιείχαν κρατικές απόρρητες πληροφορίες.

Σύμφωνα με το Report TV, τα έγγραφα εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο του Αγκάσι κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου στο «Equos Resort».

Ο επιχειρηματίας φέρεται να υποστήριξε ότι είχε αφήσει σκόπιμα τα έγγραφα στο όχημά του, ώστε να εντοπιστούν από τις αρχές.

Όταν η Χισένι κλήθηκε από το SPAK στις 18 Σεπτεμβρίου, τέσσερις ημέρες πριν από την επιβολή του μέτρου σε βάρος της, φέρεται να μην ήταν σε θέση να εξηγήσει άμεσα πώς τα συγκεκριμένα έγγραφα είχαν βγει εκτός της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεσμεύθηκε να απαντήσει γραπτώς και εμπιστευτικά.

Στο μικροσκόπιο οι επαφές με τον Έντι Ράμα

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν ακόμη εάν η Χισένι είχε μεταφέρει στον Αγκάσι πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά της ως επικεφαλής της SHISH.

Σύμφωνα με το Report TV, μεταξύ των στοιχείων που εξετάζονται περιλαμβάνονται αναφορές σε συναντήσεις της με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, αλλά και άλλες ευαίσθητες επαφές.

Το SPAK φέρεται να εξετάζει εάν οι συγκεκριμένες πληροφορίες μεταφέρθηκαν στον Αγκάσι χωρίς ενημέρωση των αρμόδιων θεσμικών οργάνων, παρά τον ισχυρισμό της Χισένι ότι ο επιχειρηματίας ήταν πληροφοριοδότης της υπηρεσίας.

Οι κατηγορίες σε βάρος της πρώην επικεφαλής της SHISH

Η Χισένι βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για διαρροή κρατικού απορρήτου και παροχή βοήθειας σε πρόσωπο που ερευνάται για εγκληματική δραστηριότητα.

Το SPAK εξετάζει, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Report TV, εάν κρατικές πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να διευκολυνθεί η διαφυγή του Αγκάσι, ο οποίος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της AKSHI.

Το μέτρο σε βάρος της Χισένι εκτελέστηκε το βράδυ της Τρίτης, μετά την επιστροφή της από το Μπακού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρώην επικεφαλής της SHISH σταμάτησε στη συνοριακή διάβαση της Μορίνας.

Νέες συλλήψεις και έρευνες

Η επιχείρηση του SPAK επεκτάθηκε και σε άλλα πρόσωπα.

Σύμφωνα με το Report TV, συνελήφθη ο Φατζιόν Καλούτσι, στέλεχος της Εγκληματολογικής Αστυνομίας, ο οποίος ερευνάται για διαρροή ανακριτικών πληροφοριών.

Συνελήφθη επίσης ο Έμπρο Σουλεϊμάνι, αρχισερβιτόρος σε εστιατόριο κοντά στις κυβερνητικές βίλες στο Δυρράχιο, για τον οποίο εξετάζεται ενδεχόμενη παροχή βοήθειας στον Αγκάσι.

Παράλληλα, δυνάμεις του BKH, της RENEA και ειδικών αστυνομικών μονάδων πραγματοποίησαν σειρά ερευνών.

Στο Σκόζετ του Δυρραχίου, ειδικές δυνάμεις παρέμειναν για αρκετές ώρες σε βίλες που, σύμφωνα με το Report TV, συνδέονται με τον Βίσιτ ντε Πόγια, πρόσωπο που έχει απασχολήσει τις αλβανικές αρχές σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε επίσης στην κατοικία του πρώην γενικού διευθυντή της αλβανικής Αστυνομίας, Ιλίρ Πρόντα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο που εξετάζουν οι αρχές.

Στην ίδια ευρύτερη υπόθεση έχει συλληφθεί προηγουμένως και ο πρώην αστυνομικός Ουλιάν Σπαταράκου, ο οποίος φέρεται να ήταν οδηγός του Εργκίς Αγκάσι.

Η έρευνα του SPAK βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις επόμενες δικαστικές αποφάσεις να αναμένεται να αποσαφηνίσουν ποια από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ποινικές εξελίξεις.