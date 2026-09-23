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Πεζεσκιάν στον ΟΗΕ: Το Ιράν δεν παραδίνεται, είμαστε θύματα τρομοκρατίας – Αποχώρησε η αμερικανική αντιπροσωπεία από την αίθουσα, δείτε βίντεο

«Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να μάθει ότι οι απειλές ενώνουν το ιρανικό έθνος»
Μασούντ Πεζεσκιάν
Μασούντ Πεζεσκιάν / REUTERS/CAITLIN OCHS
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Μόλις λίγα λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο μοναδικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ που βρισκόταν στην αίθουσα αποχώρησε.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν άρχισε την ομιλία του απαντώντας στα όσα είχε πει μία ημέρα νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, λέγοντας ότι «ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μας περιέγραψε ως τρομοκράτες. Εμείς υπήρξαμε θύματα της τρομοκρατίας».

Την ώρα που έκανε αυτές τις δηλώσεις, ο Αμερικανός εκπρόσωπος σηκώθηκε από τη θέση του, μάζεψε τα πράγμτά του και αποχώρησε από την αίθουσα.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα (23.09.2026) ότι η χώρα του είναι «θύμα τρομοκρατίας», αναφερόμενος στην στρατιωτική επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πεζεσκιάν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος «δολοφονήθηκε χωρίς καμία αιτιολογία και νομικό πλαίσιο», όπως είπε.

Παράλληλα τόνισε πως το Ιράν δεν θα παραδοθεί στον πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά πρόσθεσε ότι πιστεύει στη διπλωματία σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση.

Η Ισλαμική Δημοκρατία χρειάζεται να είναι ισχυρή για να αντισταθεί στις ΗΠΑ και στους εχθρούς της, είπε, σημειώνοντας πως η στρατιωτική δύναμη του Ιράν είναι αμυντική και λέγοντας πως «ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να μάθει ότι οι απειλές ενώνουν το ιρανικό έθνος».

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