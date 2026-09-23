Πεζεσκιάν στον ΟΗΕ: Το Ιράν δεν παραδίνεται, είμαστε θύματα τρομοκρατίας – Αποχώρησε η αμερικανική αντιπροσωπεία από την αίθουσα, δείτε βίντεο

Μόλις λίγα λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο μοναδικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ που βρισκόταν στην αίθουσα αποχώρησε.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν άρχισε την ομιλία του απαντώντας στα όσα είχε πει μία ημέρα νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, λέγοντας ότι «ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μας περιέγραψε ως τρομοκράτες. Εμείς υπήρξαμε θύματα της τρομοκρατίας».

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Την ώρα που έκανε αυτές τις δηλώσεις, ο Αμερικανός εκπρόσωπος σηκώθηκε από τη θέση του, μάζεψε τα πράγμτά του και αποχώρησε από την αίθουσα.

BREAKING: US DELEGATION WALKS OUT DURING IRAN PRESIDENT'S UN SPEECH pic.twitter.com/GgQPDaOmLj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 23, 2026

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα (23.09.2026) ότι η χώρα του είναι «θύμα τρομοκρατίας», αναφερόμενος στην στρατιωτική επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πεζεσκιάν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος «δολοφονήθηκε χωρίς καμία αιτιολογία και νομικό πλαίσιο», όπως είπε.

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Παράλληλα τόνισε πως το Ιράν δεν θα παραδοθεί στον πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά πρόσθεσε ότι πιστεύει στη διπλωματία σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση.

Η Ισλαμική Δημοκρατία χρειάζεται να είναι ισχυρή για να αντισταθεί στις ΗΠΑ και στους εχθρούς της, είπε, σημειώνοντας πως η στρατιωτική δύναμη του Ιράν είναι αμυντική και λέγοντας πως «ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να μάθει ότι οι απειλές ενώνουν το ιρανικό έθνος».