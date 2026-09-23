Γερμανία: Παραίτηση Μερτς ζητά το 55% των πολιτών – Προβάδισμα της AfD

Την παραίτηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ζητά τουλάχιστον ένας στους δύο πολίτες στη Γερμανία, την ώρα που η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διευρύνει το προβάδισμά της έναντι του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), με τη διαφορά να ξεπερνά πλέον τις επτά μονάδες.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των ιδιωτικών δικτύων n-tv/RTL, η AfD προηγείται με 27%, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη μέτρηση ενώ αμετάβλητο παραμένει και το ποσοστό του CDU στο οποίο ηγείται ο Φρίντριχ Μερτς, με 20%.

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Οι Πράσινοι καταλαμβάνουν την τρίτη θέση με 17%, καταγράφοντας απώλεια μίας μονάδας, ενώ η Αριστερά και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) παραμένουν στο 12%.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa για την BILD. Η AfD συγκεντρώνει 29,5%, ενισχυμένη κατά 0,5 μονάδα, ενώ το CDU παραμένει στο 19,5%.

Ακολουθούν το SPD με 13,5%, καταγράφοντας άνοδο μίας μονάδας, και οι Πράσινοι με 13,5%, έχοντας υποχωρήσει κατά 0,5 μονάδα.

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Η Αριστερά βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 10,5%, χωρίς μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Το 55% ζητά την αποχώρηση Μερτς

Στη δημοσκόπηση της Forsa, το 55% των ερωτηθέντων απαντά ότι ο Φρίντριχ Μερτς θα πρέπει να παραιτηθεί από την καγκελαρία, ενώ το 40% επιθυμεί την παραμονή του στο αξίωμα.

Την αποχώρηση του κ. Μερτς ζητά το 81% των ψηφοφόρων της AfD και το 65% των ψηφοφόρων της Αριστεράς. Ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών του CDU, το 21% τάσσεται υπέρ της αλλαγής καγκελάριου.

Αντίστοιχη άποψη εκφράζει το 39% των ψηφοφόρων των Πρασίνων και το 43% των ψηφοφόρων του SPD.Οι λόγοι για τις απώλειες του CDU.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση της Forsa, το 81% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι διαδοχικές εκλογικές ήττες του CDU το τελευταίο διάστημα οφείλονται στην αδυναμία του κόμματος να αντιμετωπίσει επαρκώς τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Το 66% θεωρεί ότι βασικό πρόβλημα αποτελεί ο ίδιος ο Φρίντριχ Μερτς, ενώ το 64% αποδίδει τις απώλειες στην αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων, κυρίως όσον αφορά την ανάληψη νέου χρέους.

Πιέσεις και σε επίπεδο κρατιδίων

Η εικόνα σε ομοσπονδιακό επίπεδο φαίνεται να επηρεάζει και τις πολιτικές εξελίξεις στα κρατίδια, ενόψει των εκλογών του 2027 σε πέντε κρατίδια: Ζάαρλαντ, Σλέσβιγκ-Χολστάιν, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Βρέμη και Κάτω Σαξονία.

Στη σημερινή δημοσκόπηση της Forsa για τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το CDU του πρωθυπουργού του κρατιδίου και θεωρούμενου ως πιθανού διαδόχου του κ. Μερτς, Χέντρικ Βουστ, συγκεντρώνει 29%.

Το κόμμα έχει χάσει τρεις μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και δέκα μονάδες μέσα σε έναν χρόνο.

Η AfD ακολουθεί με 22%, ενισχυμένη κατά δύο μονάδες, ενώ οι Πράσινοι βρίσκονται στο 18%, με άνοδο μίας μονάδας. Το SPD παραμένει στο 14%, ενώ η Αριστερά ενισχύεται κατά δύο μονάδες και φθάνει στο 8%.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη μεταβολή των συσχετισμών τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, με το CDU να καταγράφει απώλειες στις συγκεκριμένες μετρήσεις και την AfD να ενισχύεται.