Σεργκέι Λαβρόφ: Η Ρωσία «δεν θα κάνει παύση» στον πόλεμο με την Ουκρανία

Η Ρωσία «δεν θα κάνει παύση» στον πόλεμο με την Ουκρανία, επανέλαβε σήμερα (23/09/2026) ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Οι δηλώσεις του Σεργκέι Λαβρόφ έρχονται μια ημέρα μετά το «μορατόριουμ» στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, στο οποίο αναφέρθηκαν την Τρίτη οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

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«Δεν θα κάνουμε κάποια παύση στην ειδική στρατιωτική επιχείρησή μας» (όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο), είπε ο Λαβρόφ μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Η Ευρώπη θέλει μια διακοπή, προκειμένου να την χρησιμοποιήσει για να ανεφοδιάσει με όπλα» την Ουκρανία, υποστήριξε.

Χθες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «έτοιμος» να κηρύξει μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους, εφόσον η Ρωσία πράξει το ίδιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διαβεβαίωσε ότι μια συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα επιτευχθεί «γρηγορότερα απ’ όσο πιστεύουν κάποιοι».