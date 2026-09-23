Ρούμπιο: Ο Τραμπ προσκαλεί τον Πούτιν στη σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της G20, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Η πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντιμίρ Πούτιν εντάσσεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ρούμπιο, στην προσπάθεια της Ουάσινγκτον να διατηρήσει τη Μόσχα εντός των διεθνών διπλωματικών επαφών, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

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«Πιστεύουμε ότι είναι μια ευκαιρία για αυτόν να συνεργαστεί όχι μόνο με τον πρόεδρο, αλλά και με άλλους παγκόσμιους ηγέτες», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Ελπίζουμε ότι αυτή είναι μια πρόσκληση που θα δεχτεί», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει επιβεβαιώσει εάν ο Πούτιν προτίθεται να παραστεί στη σύνοδο.

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Εφόσον ταξιδέψει στις ΗΠΑ και συμμετάσχει αυτοπροσώπως στη σύνοδο, θα πρόκειται για την πρώτη παρουσία του Ρώσου προέδρου σε σύνοδο της G20 από το 2019.

Θα είναι επίσης η δεύτερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ρούμπιο: «Πρέπει να συναντιέσαι και με όσους διαφωνείς»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υπερασπίστηκε την πρόσκληση προς τον Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι οι διπλωματικές επαφές δεν μπορούν να περιορίζονται σε συνομιλίες μεταξύ συμμάχων ή χωρών που έχουν κοινές θέσεις.

«Αν συναντιέσαι μόνο με ανθρώπους με τους οποίους συμφωνείς, τότε αυτές είναι πολύ ωραίες συναντήσεις, αλλά δεν συμβαίνει τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Για να λύσεις προβλήματα, πρέπει να συναντηθείς με ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείς ή με ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να έχεις κάποια προβλήματα», πρόσθεσε.

Η πρόσκληση προς τον Πούτιν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τη Ρωσία, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διεθνείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση του πολέμου στην Ουκρανία.