Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Σαλί Μπερίσα αποφάσισε η Βουλή της Αλβανίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την σύλληψη και παραπομπή του σε δίκη για διαφθορά.

Η απόφαση αυτή για τον Σαλί Μπερίσα συνοδεύτηκε από έντονες διαμαρτυρίες μέσα στη Βουλή της Αλβανίας από βουλευτές της αντιπολίτευσης οι οποίοι αναποδογύρισαν έδρανα, άναψαν καπνογόνα και φώναζαν συνθήματα!

Ο ίδιος ο Μπερίσα χαρακτήρισε την απόφαση εγκληματική και ωμή παραβίαση του Συντάγματος και κάλεσε τους οπαδούς του σε διαρκείς διαδηλώσεις μη υπακοής στο κράτος, μέχρι την ανατροπή του καθεστώτος Ράμα, όπως εκείνος αποκαλεί την κυβέρνηση των σοσιαλιστών.

Την άρση της ασυλίας είχε ζητήσει η εισαγγελία κατά της διαφθοράς (SPAK) που ερευνά πιθανή εμπλοκή του Μπερίσα, ως πρωθυπουργού, σε υποθέσεις αγοραπωλησιών εκτάσεων στα Τίρανα, προς όφελος συγγενικών του προσώπων.

Η εισαγγελία είχε επιβάλλει περιοριστικούς όρους στον Μπερίσα, με τη μορφή της υποχρεωτικής εμφάνισής του στην αστυνομία σε τακτά διαστήματα, που όμως ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός δεν τήρησε.

#BREAKING #Albania Smoke bombs in the Parliament of Albania!



Chaos erupted in Albanian parliament as the Members of the opposition continued to block the work of the parliament by overturning almost all the chairs in the hall and placing them in the middle of the hall. When the… pic.twitter.com/6masjojUk7