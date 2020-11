Αμερικανικές εκλογές: Αυτές είναι οι 4 Πολιτείες που «βγάζουν» τον επόμενο Πρόεδρο!

Tέσσερις πολιτείες οι οποίες ακόμη δεν έχουν βγάλει τα τελικά τους αποτελέσματα αποτελούν πια το “κλειδί” για το ποιος θα κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές και το θρίλερ… καλά κρατεί!

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν, είναι και δηλώνει αισιόδοξος για τη νίκη του, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει στήσει νομικό «πόλεμο» προκειμένου να ανακόψει τη διαφαινόμενη εις βάρος του ανατροπή στις φετινές αμερικανικές εκλογές.

Με tweet του αργά το βράδυ της Πέμπτης, 05.11.2020, ο Τζο Μπάιντεν μιλά για την… υπομονή που χρειάζεται, η οποία ωστόσο ανταμείβει.

Democracy is sometimes messy, so sometimes it requires a little patience.



But that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of governance that has been the envy of the world.