Άμστερνταμ: Ένας νεκρός στο αεροδρόμιο Σίπχολ – Τον «ρούφηξε» κινητήρας αεροσκάφους της KLM

Θρίλερ έζησαν οι επιβάτες του αεροσκάφους της KLM στο αεροδρόμιο Σίπχολ στο Άμστερνατμ, όταν ο κινητήρας του «ρούφηξε» άνθρωπο, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Σήμερα Τετάρτη (29.05.2024) το μεσημέρι, το αεροσκάφος Embraer της αεροπορικής KLM, ήταν έτοιμο να αναχωρήσει από το Άμστερνταμ της Ολλανδίας για το Μπίλουντ της Δανίας. Χωρίς να είναι γνωστό αν ο άτυχος άνδρας ήταν επιβάτης ή εργαζόμενος ή κάτω από ποιες συνθήκες έφτασε κοντά στο αεροσκάφος, πάντως, όσοι βρίσκονταν εκεί έγιναν θεατές του τραγικού συμβάντος.

Το ολλανδικό δίκτυο NOS αναφέρει ότι δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, καθώς η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

«Σήμερα σημειώθηκε ένα φρικτό περιστατικό όπου ένα άτομο κατέληξε σε κινητήρα αεροπλάνου. Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στους συγγενείς και νοιαζόμαστε για τους επιβάτες και τους συναδέλφους που το είδαν αυτό. Αυτή τη στιγμή η Βασιλική Στρατιωτική Αστυνομία διεξάγει έρευνα», έγραψε σε ανακοίνωση του το αεροδρόμιο στο X, (πρώην Twitter).

Vandaag is er een afschuwelijk incident geweest waarbij een persoon in een vliegtuigmotor is beland. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en we hebben zorg voor de passagiers en collega’s die dit hebben gezien. De Koninklijke Marechaussee voert momenteel onderzoek uit. https://t.co/G7QD0Ihevl