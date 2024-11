Άμστερνταμ: Το Ισραήλ στέλνει 2 αεροπλάνα για να απομακρυνθούν οι Ισραηλινοί οπαδοί που δέχτηκαν επίθεση

Δύο αεροπλάνα στέλνει το Ισραήλ στην Ολλανδία σήμερα Παρασκευή (8.11.24), προκειμένου να απομακρυνθούν οι Ισραηλινοί οπαδοί που δέχτηκαν επίθεση από ομάδες μουσουλμάνων που κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης, μετά το τέλος του αγώνα Άγιαξ – Μακάμπι Τελ Αβίβ για το UEFA Europa League στο Άμστερναμ, το βράδυ της Πέμπτης (7.11.24).

Σύμφωνα με την ολλανδική αστυνομία από τα επεισόδια στο Άμστερνταμ τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο 5 υπήκοοι Ισραήλ, ενώ συνελήφθησαν 62 άτομα για τις επιθέσεις έξω από το «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα».

«Ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή να σταλούν αμέσως δύο αεροπλάνα διάσωσης για να βοηθήσουν τους πολίτες μας», αναφέρεται σε ανάρτηση που έγινε σήμερα το πρωί στο X από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θα παραβλέψουμε τις σκληρές εικόνες της επίθεσης εναντίον πολιτών μας στο Άμστερνταμ», προστίθεται στην ανάρτηση.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού χαρακτήρισε το επεισόδιο «φρικτό» και ζήτησε από την ολλανδική κυβέρνηση και τις δυνάμεις ασφαλείας να «αναλάβουν γρήγορα σθεναρή δράση εναντίον των ταραχοποιών και να εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών μας».

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, σε επικοινωνία του με τον ολλανδό ομόλογό του Ντικ Σχοφ, έκανε λόγο για «προμελετημένη αντισημιτική επίθεση εναντίον ισραηλινών πολιτών και ζήτησε αυξημένη ασφάλεια για την εβραϊκή κοινότητα της Ολλανδίας».

«Δεν θα σταλεί ειδική ομάδα των IDF»

Αν και αρχικά υπήρξε σκέψη για αποστολή ειδικής ομάδας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) στην Ολλανδία, τελικά η ισραηλινή κυβέρνηση θα στείλει μόνο ομάδα διάσωσης.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι μετά από αξιολόγηση και κατόπιν σύστασης αξιουματούχων «αποφασίστηκε ότι δεν είναι απαραίτητο να σταλεί επαγγελματική αποστολή διάσωσης στην Ολλανδία».

Επίσης, ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του το επιβεβαιώνει, λέγοντας πως «σύμφωνα με την οδηγία του πολιτικού κλιμακίου, καμία ομάδα των IDF δεν θα μεταβεί στο Άμστερνταμ».

Η εφημερίδα Γεντιότ Αχρονότ, που έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στο Ισραήλ, επικαλέσθηκε ισραηλινούς φιλάθλους οι οποίοι είπαν ότι οι επιθέσεις φάνηκε να είναι σχεδιασμένες.

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ ήταν μεταξύ των υψηλόβαθμων ισραηλινών πολιτικών που είπαν ότι η βία, που εκδηλώθηκε στο Άμστερνταμ, θυμίζει την επίθεση που έκαναν πέρυσι στο Ισραήλ ένοπλοι της Χαμάς, καθώς και τις αντισημιτικές επιθέσεις εναντίον εβραίων της Ευρώπης στα πογκρόμ των περασμένων αιώνων.

«Βλέπουμε τη φρίκη σήμερα το πρωί, τις σοκαριστικές εικόνες και βίντεο που μετά την 7η Οκτωβρίου ελπίζαμε πως δεν θα βλέπαμε ποτέ ξανά: ένα αντισημιτικό πογκρόμ λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή εναντίον φιλάθλων της Μακάμπι Τελ Αβίβ και ισραηλινών πολιτών στην καρδιά του Άμστερνταμ», έγραψε ο πρόεδρος Χέρτσογκ στο X.

Ασαφές πώς εξελίχθηκαν τα επεισόδια

Τα ακριβή γεγονότα παραμένουν ασαφή. Η δήμαρχος του Άμστερνταμ Φέμκε Χαλσέμα δήλωσε σήμερα ότι οι υπηρεσίες της συνεχίζουν την προσπάθεια να επιβεβαιώσουν την πλήρη έκταση της βίας εναντίον των ισραηλινών φιλάθλων στο περιθώριο του αγώνα ανάμεσα στον Άγιαξ και την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της διοργάνωσης Europa League. Ο Άγιαξ νίκησε με 5-0.

«Παρά τη μαζική ανάπτυξη της αστυνομίας στην πόλη, ισραηλινοί φίλαθλοι τραυματίσθηκαν», έγραψε η Χαλσέμα στο Instagram προσθέτοντας ότι ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και των συλληφθέντων δεν είναι ακόμα σαφής.

I’ve written extensively on the incredible feats of Dutch people in protecting the Jews during the Holocaust.



Have the Dutch changed?



No.

They have “accepted immigration”.

And now their country has changed on them.

Muslims hunting Jews in Amsterdam, armed with knives and… pic.twitter.com/weT1jbFHBW — An Israeli mother (@IsraMum) November 8, 2024

Συγκρούσεις σημειώθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες στο κέντρο του Άμστερνταμ, αν και το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σαφές ποια πλευρά άρχισε τα βίαια επεισόδια. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στα 60 άτομα τέθηκαν προσωρινά υπό κράτηση χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

⚡️Israelis who traveled to Amsterdam for the M. Tel Aviv vs Ajax match were reportedly confronted by anti-genocide protestors, humiliated, and many lost their belongings while running away. pic.twitter.com/O8jvmXPcgt — Warfare Analysis (@warfareanalysis) November 8, 2024

Israel has sent ‘rescue planes’ to Amsterdam after locals came after and attacked numerous Israeli ‘Maccabi Tel Aviv’ fans for tearing down Palestinian flags, chanting “F*ck Palestine,” and mocking dead children in Gaza, before the Champions’ League Match against ‘Ajax.’



Some… pic.twitter.com/LUPo2Kt2xy — The Cradle (@TheCradleMedia) November 8, 2024

Ο σταθμός AT5 του δικτύου Amsterdam TV μετέδωσε ότι διαδηλωτές εκτόξευσαν καρέκλες εναντίον φιλάθλων της Μακάμπι. Κινητές μονάδες της αστυνομίας φέρεται ότι προστάτευσαν τους Ισραηλινούς και τους συνόδευσαν στα ξενοδοχεία τους.

I’m so disgusted by what I just witnessed. In Amsterdam, Israelis & Jews leaving a soccer match were beaten unconscious by mobs, thrown in the river, and forced to say “free Palestine.” This is the direct result of normalizing antisemitism post Oct. 7, where the most flagrant… pic.twitter.com/NslFO5Kmje — Elica Le Bon الیکا‌ ل بن (@elicalebon) November 8, 2024

⚡️⭕️ Amsterdam Timeline :



1 – Israelis attack personal property



2- Israelis attack taxi drivers



3- Israelis chant ““Let the IDF win to Fuck the Arabs”



4- Israelis get beat up



5- Israelis start to market the story under the title “savage Islamic migrants attack peaceful… pic.twitter.com/I5ZL3gfDA9 — Middle East Observer (@ME_Observer_) November 8, 2024

Συγκρούσεις σημειώθηκαν και το απόγευμα ανάμεσα σε ισραηλινούς φιλάθλους και δυνάμεις ασφαλείας στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν περισσότερα από 10 άτομα για διατάραξη της δημόσιας τάξης και παράνομη κατοχή πυροτεχνημάτων.

Ακόμα και πριν από το ματς, υπήρξαν μεμονωμένες συμπλοκές κοντά στο γήπεδο στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης, ανακοίνωσε η αστυνομία. Περίπου 200 διαδηλωτές αποπειράθηκαν να φθάσουν στο γήπεδο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αντιδράσεις από πολιτικούς

Ο Oλλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχοφ καταδίκασε αυτές τις «απαράδεκτες αντισημιτικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών» με ανάρτησή του στο X και δήλωσε ότι μίλησε με τον Νετανιάχου.

Ο ακροδεξιός ολλανδός ηγέτης Γκέερτ Βίλντερς έκανε λόγο για ένα «πογκρόμ».

«Γίναμε η Γάζα της Ευρώπης», δήλωσε προσθέτοντας ότι μουσουλμάνοι με παλαιστινιακές σημαίες κυνηγούν εβραίους.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ αναφέρθηκε επίσης στα επεισόδια χαρακτηρίζοντάς τα «πογκρόμ».

Ο Στέφεν Ζάιμπερτ, πρεσβευτής της Γερμανίας στο Ισραήλ, καταδίκασε τα επεισόδια.

«Το να κυνηγάς και να ξυλοκοπείς ισραηλινούς φιλάθλους δεν είναι αντιπολεμική διαμαρτυρία», έγραψε στο X. «Είναι εγκληματικό και απαράδεκτο και πρέπει όλοι να ταχθούμε εναντίον του. Ως Ευρωπαίος, ντρέπομαι να βλέπω τέτοιες σκηνές σε μία από τις μεγάλες πόλεις μας».

Αντίδραση από τις ΗΠΑ

Στη Νέα Υόρκη, ο Τζόναθαν Γκρίνμπλατ, ο επικεφαλής της οργάνωσης Anti-Defamation League (ADL), η οποία αυτοχαρακτηρίζεται η μεγαλύτερη στον κόσμο οργάνωση κατά του μίσους, ζήτησε από την ολλανδική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια των ισραηλινών φιλάθλων, να συλλάβει τους δράστες και να ασκήσει διώξεις εναντίον τους και να ζητήσει συγγνώμη για τη βία.

«Αυτό ακριβώς είναι η “παγκοσμιοποίηση της ιντιφάντα”», έγραψε ο Γκρίνμπλατ στο X προσθέτοντας ότι «ένας γεμάτος μίσος όχλος» επιτέθηκε σε Ισραηλινούς που πήγαν στο Άμστερνταμ για να απολαύσουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.

Ακόμα και η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς αντέδρασε μέσω του X χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις εναντίον εβραίων στο Άμστερνταμ «βαθιά ανησυχητικές και φρικτές». Η πολιτεία της Νέας Υόρκης, ιδιαίτερα η μητροπολιτική Νέα Υόρκη, έχει μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τους εβραίους στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο», υπογράμμισε. «Αυτός ο αντισημιτισμός και η βία πρέπει να τελειώσουν τώρα».