Κάθε γέφυρα με την Δύση και ειδικά με τις ΗΠΑ φαίνεται να κόβει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθώς παρά τις προσπάθειες που κατέβαλλε όσο βρίσκεται στη Νέα Υόρκη δεν κατάφερε να κλείσει ραντεβού με τον Τζο Μπάιντεν.

Πριν από λίγο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ρωτήθηκε από Τούρκους δημοσιογράφους αν θα συναντηθεί απόψε στην δεξίωση ή σε άλλη ευκαιρία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Ο Ερντογάν σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, απάντησε: «Για ποιο λόγο; Αν αυτός είναι ο Μπάιντεν, εγώ είμαι ο Ερντογάν».

Would You Like To Have A #Separate #Bilateral #Meeting With #Biden ?



He Is Biden & I Am #Erdoğan .#Türkiye#Erdogan#DünyaBeştenBüyüktür #DahaAdilBirDünyaMümkün pic.twitter.com/LYRENV8VcF