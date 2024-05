Θρήνος στο Ιράν στην κηδεία του Εμπραχίμ Ραϊσί

Στην πόλη Ταμπρίζ του Ιράν, εκεί που κατευθυνόταν το μοιραίο ελικόπτερο το οποίο συνετρίβη οδηγώντας στον θάνατο τον Πρόεδρο του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί και άλλα 8 άτομα ξεκίνησε η πολυήμερη κηδεία του ίδιου και των άλλων θυμάτων με εκατοντάδες χιλιάδες ιρανούς να θρηνούν.

Ένα φορτηγό μεταφέρει τα φέρετρα με τις σορούς του Προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί αλλά και του υπουργού των Εξωτερικών του και των υπόλοιπων αξιωματούχων.

Το φορτηγό είναι διακοσμημένο με λευκά άνθη και όσοι βρίσκονται στο διάβα του προσπαθούν να το αγγίξουν.

‘Ολα τα μεγάλα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα μεταδίδουν ζωντανά την τελετή που γίνεται στην πόλη Ταμπρίζ.

Aerial images of the funeral of the president and his companions

Iranians come to say goodbye to the president and his companions#Iran #RaisiHelicópter#Raisi

pic.twitter.com/jRq3KIUIBA — Marcia(Marziyeh) (@Emaa19981) May 21, 2024

‼️Breaking Thousands of people participated in the funeral ceremony of the Iranian President..!!#Iran #RaisiHelicópter

pic.twitter.com/YSCwWHJtFb — Javeria Sultan (@javeria_sultan1) May 21, 2024

Iranians mourn President Raisi’s death after helicopter crash.



Iranians gather in Vali-Asr square during a mourning ceremony for late Iranian President #EbrahimRaisi in #Tehran, #Iran, 20 May 2024.



Foto @EPA_Images /ABEDIN TAHERKENAREH pic.twitter.com/gDVORVEwf3 — InsideOver (@insideoverita) May 21, 2024

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ ανακοίνωσε ότι ο πρώτος αντιπρόεδρος Μοχαμάντ Μοχμπέρ αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού προέδρου και έχει στη διάθεσή του 50 ημέρες για τη διοργάνωση προεδρικών εκλογών. “Βάσει του άρθρου 131 του Συντάγματος, ο Μοχμπέρ αναλαμβάνει να ηγηθεί της εκτελεστικής εξουσίας” και θα πρέπει σε συνεννόηση με τους επικεφαλής της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας να διοργανώσει “εκλογές για νέο πρόεδρο εντός 50 ημερών κατά το μέγιστο”, σημείωσε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.