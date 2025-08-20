Κόσμος

Αναγνώριση της Παλαιστίνης από τον ΟΗΕ ζητά το 58% των Αμερικανών – «Ακραίες οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα» λέει το 59%

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ονειρεύεται να κάνει τη Γάζα τουριστικό θέρετρο
Παλαιστίνιοι σπεύδουν να συλλέξουν προμήθειες βοήθειας από φορτηγά που εισήλθαν μέσω του Ισραήλ, στο Χαν Γιούνις, νότια της Γάζας
Παλαιστίνιοι σπεύδουν να συλλέξουν προμήθειες βοήθειας από φορτηγά που εισήλθαν μέσω του Ισραήλ, στο Χαν Γιούνις, νότια της Γάζας / REUTERS / Hatem Khaled

Καθώς η άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται και το Ισραήλ επιστρατεύει 60.000 εφέδρους με στόχο της κατάληψη της πόλης της Γάζας, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το 58% των Αμερικανών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, θεωρούν ότι όλες οι χώρες μέλη του ΟΗΕ θα πρέπει να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης.

Αντίθετα, περίπου το 33% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε σήμερα (20.08.2025), θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να αναγνωριστεί ένα παλαιστινιακό κράτος και το 9% δεν απάντησε. Η έρευνα έρχεται μόλις μερικές εβδομάδες αφού Γαλλία, Καναδάς και Βρετανια ανακοίνωσαν ότι θα αναγνωρίσουν επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης. 

Η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και ευρωπαϊκές χώρες επεσήμαναν την προηγούμενη εβδομάδα ότι η ανθρωπιστική κρίση στην εμπόλεμη Λωρίδα της Γάζας έχει φτάσει «σε απίστευτο επίπεδο», καθώς οργανώσεις αρωγής και ο ΟΗΕ προειδοποιούν ότι οι κάτοικοι του παλαιστινιακού θύλακα κινδυνεύουν άμεσα από λιμό.

Παράλληλα το 65% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση απάντησε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναλάβουν δράση στη Γάζα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που πεινούν, με μόνο το 28% να διαφωνεί. Το 41% όσων διαφωνούν με αυτή την πρόταση δηλώνουν Ρεπουμπλικάνοι.

Τέλος, η δημοσκόπηση έδειξε ότι το 59% των Αμερικανών πιστεύει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα είναι ακραίες, ενώ το 33% είχε αντίθετη άποψη.

Αντίστοιχη δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 είχε δείξει ότι το 53% των ερωτηθέντων εκτιμούσε ότι η αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς είναι ακραία και το 42% διαφωνούσε.

