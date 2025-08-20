Αναγνώριση της Παλαιστίνης από τον ΟΗΕ ζητά το 58% των Αμερικανών – «Ακραίες οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα» λέει το 59%

Καθώς η άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται και το Ισραήλ επιστρατεύει 60.000 εφέδρους με στόχο της κατάληψη της πόλης της Γάζας, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το 58% των Αμερικανών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, θεωρούν ότι όλες οι χώρες μέλη του ΟΗΕ θα πρέπει να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης.

Αντίθετα, περίπου το 33% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε σήμερα (20.08.2025), θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να αναγνωριστεί ένα παλαιστινιακό κράτος και το 9% δεν απάντησε. Η έρευνα έρχεται μόλις μερικές εβδομάδες αφού Γαλλία, Καναδάς και Βρετανια ανακοίνωσαν ότι θα αναγνωρίσουν επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης.

Η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και ευρωπαϊκές χώρες επεσήμαναν την προηγούμενη εβδομάδα ότι η ανθρωπιστική κρίση στην εμπόλεμη Λωρίδα της Γάζας έχει φτάσει «σε απίστευτο επίπεδο», καθώς οργανώσεις αρωγής και ο ΟΗΕ προειδοποιούν ότι οι κάτοικοι του παλαιστινιακού θύλακα κινδυνεύουν άμεσα από λιμό.

Παράλληλα το 65% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση απάντησε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναλάβουν δράση στη Γάζα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που πεινούν, με μόνο το 28% να διαφωνεί. Το 41% όσων διαφωνούν με αυτή την πρόταση δηλώνουν Ρεπουμπλικάνοι.

Τέλος, η δημοσκόπηση έδειξε ότι το 59% των Αμερικανών πιστεύει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα είναι ακραίες, ενώ το 33% είχε αντίθετη άποψη.

Αντίστοιχη δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 είχε δείξει ότι το 53% των ερωτηθέντων εκτιμούσε ότι η αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς είναι ακραία και το 42% διαφωνούσε.