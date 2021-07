Τον γύρο του κόσμου κάνει το βίντεο που δείχνει την Άνγκελα Μέρκελ να ετοιμάζεται να… αποκοιμηθεί κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με πολίτες στη Γερμανία.

Η Άνγκελα Μέρκελ φαίνεται κουρασμένη και δεν μπορεί να κρατήσει τα μάτια της ανοικτά και παραλίγο να την πάρει ο ύπνος σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με πολίτες για την πανδημία του κορονοϊού ενώ στο πάνελ συμμετείχαν γονείς, καλλιτέχνες και αυτοαπασχολούμενοι και κράτησε συνολικά 1,5 ώρα.

German chancellor Angela Merkel almost nodded off during a conference call pic.twitter.com/OivSYoq4Qx