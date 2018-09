Ανταρσία κατά Τραμπ στο Λευκό Οίκο! «Βλέπουν» Πενς πίσω από την επιχείρηση ανατροπής

Ούτε στην εποχή του Ρίτσαρντ Νίξον μετά το σκάνδαλο του Watergate δεν είχαν αντιμετωπίσει τέτοια κρίση οι ΗΠΑ. Όλοι φαντάζονταν, εκείνο το βράδυ της 8ης Νοεμβρίου του 2016, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα προκαλούσε κλυδωνισμούς από τη στιγμή που θα έμπαινε στο Οβάλ Γραφείο. Κάποιοι πίστεψαν ότι ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ θα συμμορφωνόταν με τον θεσμικό του ρόλο. Όπως αποδεικνύεται, διαψεύστηκαν.

Φαίνεται πως ο τίτλος του βιβλίου του Μπομπ Γούντγουορντ (σ.σ. είχε αποκαλύψει το σκάνδαλο Watergate μαζί με τον Καρλ Μπερνσταϊν) «Φόβος: Ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο» αποκαλύπτει ακριβώς αυτό που συμβαίνει στην Ουάσινγκτον: στο Λευκό Οίκο επικρατεί φόβος. Φόβος για τις επόμενες κινήσεις του Τραμπ. Μόνο που κάποιοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να τον αποτρέψουν, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τον ρίξουν από την προεδρία.

Αυτό περιγράφει ουσιαστικά ένα ανυπόγραφο κείμενο που δημοσιεύτηκε στους New York Times με τίτλο «Είμαι μέλος της αντίστασης μέσα στην κυβέρνηση Τραμπ». Το έγραψε, ανώνυμα φυσικά, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Και περιγράφει πως ο ίδιος κι άλλοι προσπαθούν να αποτρέψουν τον Τραμπ και να προστατεύσουν τις ΗΠΑ από τις «χειρότερες παρορμήσεις του». Ο μυστηριώδης αξιωματούχος του Λευκού Οίκου περιγράφει τους συναδέλφους του να εργάζονται προκειμένου να περιορίσουν έναν απερίσκεπτο κι ανήθικο πρόεδρο, ενώ αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, εξετάζουν συνταγματικά μέτρα, ώστε να τον απομακρύνουν από το Οβάλ Γραφείο.

Συντάκτης του κειμένου, που δημοσιεύτηκε στις σελίδες όπου φιλοξενεί απόψεις η εφημερίδα, φέρεται να είναι ανώτερο στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ. Ένας άνθρωπος τον οποίο αναζητά όλη η Ουάσινγκτον. Ένας άνθρωπος που αυτοαποκαλείται μέλος της «σιωπηρής αντίστασης».

Ο συγγραφέας του κειμένου υποστηρίζει ότι δεν ανέλαβε δράση για να υποστηρίξει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Δημοκρατικούς, αλλά για να προστατεύσει τη χώρα από τη συμπεριφορά του 45ου προέδρου. «Πιστεύουμε ότι έχουμε πρώτα απ’ όλα καθήκον προς τη χώρα μας και ότι ο πρόεδρος συνεχίζει να δρα με τρόπο που είναι επιζήμιος για την καλή υγεία της δημοκρατίας μας», γράφει. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε δεσμευθεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπερασπίσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς μας, και παράλληλα να εμποδίζουμε τις πιο λαθεμένες παρορμήσεις του κ. Τραμπ έως ότου να αποχωρήσει από το αξίωμά του», γράφει.

«Στην καρδιά του προβλήματος είναι η ανηθικότητα του προέδρου», συνεχίζει το κείμενο.

Αν και αναγνωρίζει ότι η κυβέρνηση έχει επιτύχει αρκετές προόδους αφότου ανέλαβε την εξουσία (απορρύθμιση, φορολογική μεταρρύθμιση, ενίσχυση του στρατού) κρίνει ότι όλα αυτά έγιναν «ενάντια» και «όχι χάρη» στον Τραμπ, ενώ χαρακτηρίζει τον τρόπο που ασκεί την εξουσία «μικροπρεπή», «παρορμητικό» και «αναποτελεσματικό».

Από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε ο άρθρο, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα απ’ όλα (εκτός του να κερδίζει λεφτά): εξέφρασε την οργή του. Το έκανε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο (κατά τη διάρκεια συνάντησης με τοπικούς αστυνομικούς απ’ όλες τις πολιτείες), όταν απείλησε τους New York Times, το CNN κι άλλα ΜΜΕ πως «κάποια μέρα όταν δεν θα είμαι πρόεδρος, το οποίο ελπίζω να συμβεί σε περίπου 6,5 χρόνια (σ.σ. εννοεί ότι θα κερδίσει και τις εκλογές του 2020) δεν θα υπάρχουν. «Δεν τους αρέσει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ούτε εμένα μου αρέσουν γιατί είναι ανέντιμοι».

Αναφερόμενος ειδικά στους New York Times είπε ότι όταν κέρδισε τις εκλογές «είχαν γράψει ένα γράμμα συγγνώμης στους αναγνώστες τους γιατί κάλυψαν λανθασμένα τις εκλογές. Αν οι αποτυχημένοι New York Times έχουν ένα ανυπόγραφο editorial, ανυπόγραφο το πιστεύετε; Που σημαίνει ότι δεν έχουν κότσια, σημαίνει ότι κάνουμε κάτι σωστά. Και κανείς δεν θα φτάσει καν κοντά να με νικήσει το 2020».

Δεν ήταν η μοναδική του αντίδραση αυτή. Ακολούθησε τριπλό χτύπημα στο twitter. Το πρώτο post με μόνο μια λέξη: Προδοσία; (σ.σ. την έγραψε στα κεφαλαία).

«Αυτός ο αποκαλούμενος «κορυφαίος κυβερνητικός αξιωματούχος» υπάρχει πραγματικά ή είναι μόνο οι αποτυχημένοι New York Times με ακόμη μια ψεύτικη πηγή; Αν ο δειλός (σ.σ. κι αυτό κεφαλαία, του αρέσουν άλλωστε) ανώνυμος άνθρωπος πραγματικά υπάρχει, οι Times πρέπει, για λόγος εθνικής ασφαλείας, να τον ή την παραδώσουν στην κυβέρνηση αμέσως!» ήταν το δεύτερο χτύπημα.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018