«Ηλίθιος» και με αντίληψη σχολιαρόπαιδου ο Τραμπ – Σάλος και οργή για το νέο βιβλίο

Πριν από μερικούς μήνες ήταν το βιβλίο Fire and Fury του Μάικλ Γουλφ. Τώρα, είναι το «Φόβος: ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο», από τον δημοσιογράφο Μπομπ Γούντγουορντ (τον άνθρωπο που μαζί με τον Καρλ Μπερνστάιν αποκάλυψαν το σκάνδαλο Watergate που οδήγησε τον Ρίτσαρντ Νίξον στην παραίτηση) που έρχεται να βάλει νέα… φωτιά στην Ουάσιγκτον. Και φυσικά να προκαλέσει την οργή του Αμερικανού προέδρου.

Ενός προέδρου που εμφανίζεται ως ακαλλιέργητος, ευέξαπτος και παρανοϊκός και οδηγεί τους στενούς του συνεργάτες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με τις αποφάσεις και τις συμπεριφορές του. Ενός προέδρου ανεξέλεγκτου, με τους συνεργάτες του να προσπαθούν μονίμως να σώσουν καταστάσεις και να αποφύγουν τα χειρότερα.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου. Όμως η Washington Post προδημοσίευσε αποσπάσματα προκαλώντας σάλο καθώς παρουσιάζει τον υπουργό Άμυνας Τζέιμς Μάτις να λέει ότι ο Τραμπ συμπεριφέρεται ως μαθητής δημοτικού και τον προσωπάρχη του προέδρου να εκδηλώνει την… αγανάκτησή του γιατί δέχτηκε τη δουλειά στο Λευκό Οίκο.

Ήταν μετά από μια συνάντηση ανάμεσα στον Τραμπ και τους συμβούλου του για θέματα εθνικής ασφαλείας, με αντικείμενο τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην κορεατική χερσόνησο όταν ο Τζιμ Μάτις, υπουργός Άμυνας της αμερικανικής κυβέρνησης, αγανάκτησε με τον πρόεδρό του. Και εξοργισμένος φέρεται να είπε σε συνεργάτες το ότι ο Τραμπ συμπεριφέρεται «σαν μαθητής του δημοτικού«.

Ο Μπομπ Γούντγουορντ κάνει αναφορά στο βιβλίο του και για τα όσα συνέβησαν στον Λευκό Οίκο μετά την επίθεση με χημικά στη Συρία, τον Απρίλιο του 2017. Και ιδίως για την αντίδραση του Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να τηλεφώνησε στον υπουργό Άμυνας και να του είπε πως θέλει να σκοτώσουν τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, στο καθεστώς του οποίου είχε αποδοθεί η ευθύνη για την επίθεση.

«Να το σκοτώσουμε το μπουρδέλο! Εμπρός! Πάμε εκεί κάτω και τον σκοτώνουμε!» φέρεται να είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αφού έκλεισε το τηλέφωνο, ο Μάτις στράφηκε σε έναν σύμβουλό του και του εξήγησε: «Δεν θα κάνουμε τίποτα απ’ όλα αυτά. Θα είμαστε πολύ πιο μετρημένοι«.

Στις 19 Ιανουαρίου, μετά από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ ήρθε ακόμη ένα, διόλου κολακευτικό, σχόλιο του Μάτις για τον Τραμπ. Σε εκείνη τη συνεδρίαση, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αμφισβητήσει την αξία της επιχείρησης συγκέντρωσης πληροφοριών από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες κι αναφορικά με τον γρήγορο εντοπισμό πυραυλικών εκτοξεύσεων από την Βόρεια Κορέα.

Όταν ο πρόεδρος Τραμπ αμφισβήτησε την συνολική παρουσία των ΗΠΑ στην Ασία, ο Μάτις του απάντησε: «Το κάνουμε αυτό, προκειμένου να αποτρέψουμε έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο«, γράφει ο Γούντγουορντ κι έχουν δημοσιευτεί στην Post. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, «ο Μάτις εξοργίστηκε και θορυβήθηκε, λέγοντας τους συνεργάτες του, ότι ο πρόεδρος αντέδρασε σαν να είχε την αντίληψη ενός παιδιού στην πέμπτη ή την έκτη δημοτικού«.

Στην Ουάσινγκτον δεν είναι μυστικό ότι οι σχέσεις Τραμπ – Μάτις δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Αλλά ο Μάτις, ένας αυστηρά πειθαρχημένος συνταξιούχος στρατηγός του Στρατιωτικού Σώματος των Πεζοναυτών, έχει καταφέρει να κρατήσει μυστικές τις προσωπικές διαφωνίες που έχει με τον πρόεδρο, αποτρέποντας την διαρροή τους στα ΜΜΕ.

Μέχρι να… εμφανιστεί το βιβλίο του Γούντγουορντ, όπως σχολιάζει το Politico. Οι συνεργάτες του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ δηλώνουν ότι ο Μάτις αισθάνεται ότι έχει ένα σοβαρό καθήκον να διασφαλίσει την ασφάλεια των ΗΠΑ κι έχει εργαστεί σκληρά, προκειμένου να αποφύγει μία μετωπική σύγκρουσή του με τον Τραμπ. Στην ίδια θέση με τον Μάτις έχουν κατά καιρούς βρεθεί κι άλλοι. Όπως ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον. Τον περασμένο Οκτώβριο υπήρξαν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία είχε αποκαλέσει τον Τραμπ «ηλίθιο». Λίγους μήνες μετά (ενώ ήταν σε ταξίδι όπως ο Μάτις αυτές τις μέρες), απολύθηκε…

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Τραμπ έχει εξοργιστεί και το… απέδειξε με τα tweets του (σ.σ. ακολουθούν στη συνέχεια του κειμένου). Σύμφωνα με τον Μαρκ Πέρι, ιστορικό με αντικείμενο τη στρατιωτική ιστορία και δημοσιογράφο που καταγράφει τη θητεία του Μάτις στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, ο Τραμπ όχι μόνο θα εξοργιστεί αλλά «θα εκδηλώσει την εκδίκησή του«.

Ο Γούντγουορντ περιγράφει επίσης την απογοήτευση που αισθάνεται ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Τζον Κέλι, ο στενότερος συνεργάτης του προέδρου. «Είναι ηλίθιος. Είναι μάταιο να προσπαθείς να τον πείσεις για οτιδήποτε (…) Δεν ξέρω καν τι κάνουμε εκεί πέρα. Είναι η χειρότερη δουλειά που ανέλαβα ποτέ«, φέρεται να είπε ο Κέλι σε συνεργάτες του.

Ο Τραμπ εμφανίζεται να μειώνει τους συνεργάτες του με τη συμπεριφορά του. Ή με τις… μιμήσεις του, όπως αυτή για τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφαλείας Χέρμπερτ ΜακΜάστερ, με τον Τραμπ να περπατά με το στήθος «φουσκωμένο»… Κατά το βιβλίο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει τον (πρώτο προσωπάρχη του γιατί τους αλλάζει… σαν τα πουκάμισα) Ράινς Πρίμπους, τον οποίο φέρεται να έχει αποκαλέσει «μικρό αρουραίο» ή για τον υπουργό Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς (τον έχει «κράξει» και δημόσια) τον οποίο εμφανίζεται να έχει χαρακτηρίσει «πνευματικά ανάπηρο«.

Η δημοσίευση αποσπασμάτων από την Washington Post έχει προκαλέσει, φυσικά, σάλο στις ΗΠΑ. Ο Τζιμ Μάτις, ένα από τα… κεντρικά πρόσωπα των όσων έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έβγαλε ανακοίνωση για να διαψεύσει τους χαρακτηρισμούς που του αποδίδονται. Μια ανακοίνωση που φρόντισε κι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ να κάνει retweet.

«Τα περιφρονητικά λόγια σχετικά με τον πρόεδρο που αποδίδονται σε μένα από το βιβλίο του Γούντγουορντ δεν ειπώθηκαν ποτέ από μένα ή κατά την παρουσία μου. Παρά το γεγονός ότι απολαμβάνω γενικά να διαβάζω μυθιστορήματα, αυτό, αποτελεί τμήμα μιας συγγραφής βιβλίου στην Ουάσινγκτον, ενώ οι ανώνυμες πηγές του, δεν του προσδίδουν αξιοπιστία (…) Καθώς υπηρετώ αυτή την κυβέρνηση, η ιδέα ότι θα μπορούσα να επιδείξω απέχθεια για τον εκλεγμένο αρχιστράτηγο των ενόπλων δυνάμεων, πρόεδρο Τραμπ, ή να ανεχθώ ασέβεια για το γραφείο του προέδρου, στο οποίο εντάσσεται το υπουργείο Άμυνας, αποτελεί προϊόν της πλούσιας φαντασίας που μπορεί να έχει κάποιος», αναφέρει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Δεν ήταν η μόνη διάψευση που… μοιράστηκε ο Τραμπ για να είναι σίγουρος. Ανακοίνωση έβγαλε και ο προσωπάρχης του Τζον Κέλι. Ο άνθρωπος που φέρεται να τον αποκάλεσε «ηλίθιο».

«Το ότι αποκάλεσα τον πρόεδρο ηλίθιο δεν είναι αλήθεια, για την ακρίβεια είναι ακριβώς το αντίθετο. Όπως δήλωσα τον περασμένο Μάιο και εξακολουθώ να πιστεύω: Περνάω περισσότερο χρόνο με τον πρόεδρο από οποιονδήποτε άλλο και έχουμε μια υπέροχη, ειλικρινή και δυνατή σχέση. Πάντα ξέρει τι πιστεύω και τόσο εκείνος όσο κι εγώ ξέρουμε ότι αυτή η ιστορία είναι μα@@@@α. Είμαι αφοσιωμένος στον πρόεδρο, στο πρόγραμμά του και στη χώρα μας. Αυτή είναι άλλη μια αξιολύπητη προσπάθεια να κηλιδώσουν ανθρώπους κοντά στον πρόεδρο και να αποσπάσουν την προσοχή από τις πολλές επιτυχίες της κυβέρνησης», ανέφερε ο Τζον Κέλι.

Και αφού μοιράστηκε τις δηλώσεις διάψευσης από τους συνεργάτες του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε και τις δικές του σκέψεις για το βιβλίο. «Το βιβλίο του Γούντγουορντ έχει ήδη αναιρεθεί και δυσφημιστεί από τον στρατηγό Τζέιμς Μάτις και τον στρατηγό Τζον Κέλι. Τα λόγια τους (σ.σ. αυτά που τους αποδίδονται στο βιβλίο) είναι δημιουργήματα απάτης. Όπως άλλες ιστορίες και δηλώσεις. Ο Γούντγουορντ ενεργεί για τους Δημοκρατικούς; Προσέχετε τη στιγμή;», αναφέρει στο πρώτο tweet.

The Woodward book has already been refuted and discredited by General (Secretary of Defense) James Mattis and General (Chief of Staff) John Kelly. Their quotes were made up frauds, a con on the public. Likewise other stories and quotes. Woodward is a Dem operative? Notice timing?

Και συνεχίζει διαψεύδοντας την αναφορά πως είχε αποκαλέσει τον Τζεφ Σέσιονς «πνευματικά ανάπηρο». «Το βιβλίο του Γούντγουορντ, με τόσα ψέματα και ψεύτικες πηγές, με εμφανίζει να αποκαλώ τον Τζεφ Σέσιονς «πνευματικά ανάπηρο» και «χαζό Νότιο». Δεν είπα τίποτα από τα δυο, δεν χρησιμοποίησα ποτέ αυτούς τους όρους για κανέναν, ούτε για τον Τζεφ και το να είσαι από το Νότο είναι υπέροχο. Το δημιούργησε (σ.σ. ο Γούντγουορντ, το βιβλίο) για να διχάσει».

The already discredited Woodward book, so many lies and phony sources, has me calling Jeff Sessions “mentally retarded” and “a dumb southerner.” I said NEITHER, never used those terms on anyone, including Jeff, and being a southerner is a GREAT thing. He made this up to divide!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018