«Θα βαδίσει στα βήματα του Ντόναλντ Τραμπ ο Ζαΐχ Μπολσονάρο;» είναι το ερώτημα που ακούγεται όλο και πιο συχνά, όσο ο απερχόμενος πρόεδρος της Βραζιλίας δεν αναγνωρίζει επίσημα την ήττα του από τον Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Κι όχι άδικα καθώς μπορεί δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο να έχουν ήδη συγχαρεί τον Λούλα για τη νίκη του στις εκλογές της περασμένης Κυριακής, 3οής Οκτωβρίου 2022, όμως ο Μπολσονάρο παραμένει «σφίγγα» χωρίς να έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση.

Όμως δεν είναι η μόνη ομοιότητα με τον Τραμπ, του οποίου θαυμαστής είναι ο Μπολσονάρο. Όπως και στις ΗΠΑ οι οπαδοί του Ρεπουμπλικανού ηγέτη πολιόρκησαν και τελικά εισέβαλαν στο Κογκρέσο, έτσι και οι οπαδοί του ακροδεξιού απερχόμενου προέδρου της Βραζιλίας στήνουν οδοφράγματα στους δρόμους σε πολλές περιοχές της χώρας, με κάποιους εξ αυτών να μην διστάζουν να κάνουν λόγο ακόμη και για την ανάγκη πραξικοπήματος, προκειμένου να αποτραπεί η ανάληψη της εξουσίας από τον Λούλα.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων (PRF) ανακοίνωσε ότι ιδιοκτήτες φορτηγών έχουν αποκλείσει – πλήρως ή μερικώς – αυτοκινητόδρομους σε 271 σημεία της χώρας, στο πλαίσιο διαδηλώσεων κατά της νίκης Λούλα, αποκλεισμοί που έχουν επεκταθεί σε 23 από τις 26 πολιτείες της Βραζιλίας μετά την ήττα Μπολσονάρο. Η αστυνομία τόνισε ότι άλλα 192 οδοφράγματα απομακρύνθηκαν.

«Όχι στον Λούλα!» ήταν το σύνθημα σε ένα πανό κρεμασμένο πάνω από μια οδογέφυρα στο Σάο Πάολο, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, όπου και εκεί έχουν αποκλειστεί αυτοκινητόδρομοι, κυρίως αυτός που συνδέει την πόλη με τη μεγάλη μητρόπολη με το Ρίο ντε Ζανέιρο, εμποδίζοντας την αναχώρηση λεωφορείων μεταξύ των δύο πόλεων.

Η Σάντα Καταρίνα στην νότια Βραζιλία, όπου ο ακροδεξιός Μπολσονάρο συγκέντρωσε σχεδόν το 70% των ψήφων, είναι η πολιτεία με τον μεγαλύτερο αριθμό αποκλεισμένων δρόμων.

«Ελπίζω να επιστρέψω σπίτι μου» στο Ρίο. «Πλήρωσα για μια διανυκτέρευση σε ένα ξενοδοχείο εδώ, αλλά πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να κοιμηθούν στον σταθμό λεωφορείων», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ροζαντζέλα Σένα, μια 62χρονη κτηματομεσίτρια.

Ορισμένοι φορτηγατζήδες δημοσίευσαν βίντεο καλώντας σε στρατιωτικό πραξικόπημα για να εμποδιστεί ο Λούλα να αναλάβει πρόεδρος της χώρας.

Περισσότερες από 36 ώρες μετά τα επίσημα αποτελέσματα, ο Μπολσονάρο δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει την ήττα του (50,9% Λούλα -49,1% Μπολσονάρο), αν και πολλοί σύμμαχοί στην κυβέρνηση έχουν ήδη παραδεχθεί την νίκη Λούλα.

Ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεξάντερ ντε Μοράες έδωσε εντολή στο PRF να άρει όλους τους οδικούς αποκλεισμούς, που οργανώθηκαν κυρίως από ιδιοκτήτες φορτηγών, κύριους υποστηρικτές της κυβέρνησης Μπολσονάρο, που είχαν επωφεληθεί από τις μειώσεις των τιμών του ντίζελ.

Ο δικαστής προειδοποίησε την PRF να λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να ανοίξει τους δρόμους, διαφορετικά ο επικεφαλής της υπηρεσίας κινδυνεύει με πρόστιμο ή ακόμη με φυλάκιση για «ανυπακοή».

🇧🇷 : Bolsonaro Supporters Block Roads in 18 Brazilian States – Reports#Protests organized by truck drivers supporting #JairBolsonaro, who lost the Sunday presidential election, have been taking place in 18 Brazilian states, Brazilian media reported#Brazil #Elections pic.twitter.com/a5vmMAb9WA