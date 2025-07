Τέξας: Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τις φονικές πλημμύρες – «Μούδιασα, όλοι στην κατασκήνωση προσευχόμασταν»

Εκατοντάδες διασώστες αναζητούν απεγνωσμένα πάνω από 30 αγνοούμενους, στο Τέξας, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν τις καταστροφικές πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 51 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 15 παιδιών.

Ο συνολικός αριθμός των αγνοουμένων δεν είναι ακόμη σαφής, αλλά αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι πάνω από 30 από αυτούς είναι κορίτσια που ήταν στην κατασκήνωση στο Camp Mystic, μια χριστιανική κατασκήνωση νέων που βρίσκεται κατά μήκος του ποταμού Guadalupe – ο οποίος υπερχείλισε – στην κομητεία Kerr στο Τέξας, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από τις φονικές πλημμύρες.

Η στάθμη του ποταμού ανέβηκε πάνω από 6 μέτρα σε λιγότερο από δύο ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά την έναρξη των αργιών της 4ης Ιουλίου.

Το Camp Mystic, μια κατασκήνωση χριστιανών θηλέων με ιστορία σχεδόν ενός αιώνα, φιλοξενούσε 700 ανήλικα κορίτσια τη στιγμή που ξέσπασε η πλημμύρα, σύμφωνα με τον Αντικυβερνήτη του Τέξας, Νταν Πάτρικ.

Ένα από τα κορίτσια που βρίσκονταν στην κατασκήνωση, η 9χρονη η Ρενέ Σμάιστρλα, επιβεβαιώθηκε ότι ήταν μεταξύ των νεκρών από τον θείο της.

«Η Ρενέ βρέθηκε και, παρόλο που δεν ήταν το αποτέλεσμα για το οποίο προσευχόμασταν, η επικοινωνία με τα social media πιθανότατα βοήθησε τους πρώτους ανταποκριτές να την αναγνωρίσουν γρήγορα», έγραψε ο θείος της 9χρονης, Σον Σάλτα στο Facebook. «Είμαστε ευγνώμονες που ήταν με τους φίλους της και πέρασε όμορφα».

Γροθιά στο στομάχι είναι το φωτογραφικό υλικό που κυκλοφόρησε από την περιοχή, στο οποίο φαίνονται οι σοβαρότατες καταστροφές αλλά και η αγωνία σε επιζώντες και συγγενείς που ελπίζουν να βρεθούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

WATCH: With a drizzle falling on Camp Mystic, the flood-ravaged Christian summer camp on the Guadalupe River in Texas, a father navigates the debris in search of his eight-year-old daughter.



“My daughter was here,” he says, examining a stone-walled cabin with shattered windows,… pic.twitter.com/lRMIKM0SUV — Daily Tribune (@tribunephl) July 6, 2025

Μια άλλη κατασκήνωση επίσης θηλέων, στην περιοχή, η Heart O’ the Hills, ανέφερε στην ιστοσελίδα της ότι η συνιδιοκτήτρια Jane Ragsdale πέθανε στην πλημμύρα, αλλά κανένα άλλο μέλος της κατασκήνωσης δεν ήταν μαζί της, καθώς όλα έγιναν μεταξύ των συνεδριών των στελεχών.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ελικόπτερα, βάρκες και drones για να αναζητήσουν θύματα και να διασώσουν ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί σε δέντρα και από κατασκηνώσεις που είχαν αποκλειστεί από τον τεράστιο όγκο νερού.

Οι αρχές δήλωσαν ότι περίπου 850 άνθρωποι διασώθηκαν, με περισσότερους από 1.700 ανθρώπους να συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Wow…this is breathtakingly terrifying.



New timelapse shows how the Llano River in Texas flooded.



Over the course of 120 seconds, what was land became river.pic.twitter.com/HNE1BqWlPN — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 5, 2025

Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, δεσμεύτηκε ότι οι αρχές θα εργάζονται όλο το 24ωρο και δήλωσε ότι διεξάγονται έρευνες σε νέες περιοχές καθώς υποχωρεί το νερό. Μάλιστα, κήρυξε την Κυριακή ημέρα προσευχής για την πολιτεία.

Εικόνες από τις αίθουσες εκθέσεων της κατασκήνωσης, σπαρμένες με λάσπη και νερό, με κουβέρτες, στρώματα, αρκουδάκια και άλλα αντικείμενα καλυμμένα με λάσπη.

Οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει έκτοτε ότι το κεντρικό Τέξας ενδέχεται να αντιμετωπίσει περισσότερες πλημμύρες αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς για χθες προβλεπόταν βροχόπτωση έως και 12 εκατοστά.

«Όλοι στην κατασκήνωση προσευχόμασταν»

Παραμένοντας σε υψηλότερο σημείο, η 13χρονη Στέλλα Τόμσον ήταν ασφαλής από τα επιθετικά νερά της πλημμύρας, ωστόσο δηλώνει συντετριμμένη για όσους έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται.

«Νομίζω ότι όσο συνέβαινε αυτό, ένιωσα ένα μούδιασμα. Το να το λέω φωναχτά με κάνει να συνειδητοποιώ τι πραγματικά συνέβη και πόσο άσχημα είναι τα πράγματα», είπε η 13χρονη.

My heart is broken and hurting for the people in Kerr County, Texas.



These images and videos bring me back to the morning Hurricane Helene hit us in Western North Carolina.



Nothing can prepare you for this.



My whole heart is hurting for all of you,pic.twitter.com/n5u6seDi2a — Matt Van Swol (@matt_vanswol) July 4, 2025

Λίγες μέρες αφότου την άφησαν οι γονείς της για να ξεκινήσει μια πολυαναμενόμενη περίοδο του Ιουλίου στο Camp Mystic, η Thompson τώρα επεξεργάζεται το περιστατικό και τις πλημμύρες που κατέστρεψαν το αγαπημένο της κατασκήνωσης, αλλά και που στοίχισαν τη ζωή σε άλλες κατασκηνώτριες.

Η Στέλλα θυμάται ότι την ώρα που ξέσπασε η έντονη βροχόπτωση βρισκόταν στην πλευρά της λίμνης Σάιπρες όταν οι καταιγίδες ξύπνησαν όλα τα παιδιά μέσα στο οίκημα όπου διέμενε, το οποίο κάποια στιγμή έμεινε και χωρίς ρεύμα.

Είπε ότι τα νερά της λίμνης Cypress «φούσκωσαν» γέμισαν λάσπη από την υπερχείλιση, ωστόσο κανείς από τους κατασκηνωτές με τους οποίες ήταν μαζί δεν γνώριζαν τι συνέβαινε στην άλλη πλευρά του ποταμού.

Το οίκημά τους βρισκόταν σε υψηλότερο σημείο και μακριά από την πλευρά του ποταμού Guadalupe, ενώ μόνο όταν άρχισαν να βουίζουν ελικόπτερα, συνειδητοποίησε η 13χρονη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Νομίζω ότι η αβεβαιότητα είναι αυτή που πραγματικά μας συγκλόνισε», είπε η Στέλλα.

NOW: The State of Texas has deployed a TON of air, land, & water rescue assets to Kerr County, where children were swept up in the flood waters



And they HAVE been making successful rescues, thankfully.



Texas has been handling this operation MASTERFULLY, especially given the… pic.twitter.com/eso1bw8CHw — Nick Sortor (@nicksortor) July 5, 2025

Some of the missing Texas girls rescued. pic.twitter.com/dH5fjQsmUX — Doreen Linder (@DorLinder) July 5, 2025

Κάποια στιγμή οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης τους είπαν να μαζέψουν ρούχα από τις βαλίτσες τους, ώστε οι σύμβουλοι να μπορέσουν να δώσουν στεγνά ρούχα στους υπόλοιπους κατασκηνωτές, και αργότερα τους είπαν να προετοιμαστούν για την άφιξη των κατασκηνωτών από την άλλη πλευρά του Guadalupe στις καμπίνες τους, αλλά τα σχέδια άλλαζαν συνεχώς.

Τελικά, η καμπίνα της ενημερώθηκε ότι οι κατασκηνώσεις στην άλλη πλευρά είχαν εκκενωθεί λόγω πλημμύρας και συνειδητοποίησαν ότι τα μεγάλα ελικόπτερα που έβλεπαν μετέφεραν κορίτσια, αλλά ακόμα δεν είχαν ιδέα για το μέγεθος της καταστροφής.

«Τελικά, όταν μάθαμε αυτά τα νέα, ήμασταν όλοι κάπως υστερικοί και όλη η κατασκήνωση προσευχόταν πολύ και ήταν τρομοκρατημένη – αλλά όχι για την δική μας τύχη αλλά για των υπολοίπων», είπε η 13χρονη Thompson.

#BREAKING: Texas Parks and Wildlife have released footage from a helicopter of the Guadalupe River after the flooding…



…I have no words



The footage coming out of Texas looks so much like what happened here during Hurricane Helene.



So awful.pic.twitter.com/9TqiVVFHVE — Matt Van Swol (@matt_vanswol) July 5, 2025

The flooding has reached the San Gabriel river in Georgetown, Texas.



I pass by this river almost every day & it’s so sad to see the damage and loss of life this catastrophe has caused.



Praying for everybody to be safe. Reach out if my team and I can help with supplies and/or… pic.twitter.com/q5fSko3Ka7 — Valentina Gomez (@ValentinaForUSA) July 5, 2025

Ανησυχώντας για όσους βρίσκονταν στην άλλη πλευρά, μόνο όταν έφτασαν στρατιωτικά φορτηγά για να εκκενώσουν και την πλευρά τους, αργά το βράδυ της Παρασκευής, η Στέλλα και όσοι βρίσκονταν στη λίμνη Cypress είδαν την καταστροφή καθώς έφευγαν από την κατασκήνωση.

Περιέγραψε ότι είδε τεράστια δέντρα ξεριζωμένα, οχήματα, μπαούλα και ρούχα κοριτσιών πεταμένα στα δέντρα και τους πρώτους ανταποκριτές να ψάχνουν στο νερό για σορούς και επιζώντες.

Over 27 people including 9 children have died during the Texas Floods. Praying for all the victims and their families. Praying for the 23 young girls who are still missing and the first responders who are doing everything the can to find and save them. pic.twitter.com/QhGoaXOmt8 — Robert Griffin III (@RGIII) July 5, 2025

Καθώς πολλοί γονείς ζητούν απεγνωσμένα να μάθουν πού βρίσκονται οι κόρες τους, δυστυχώς, η μητέρα του 9χρονου μέλους του Camp Mystic, Janie Hunt, επιβεβαίωσε ότι και η κόρη της πέθανε λόγω των πλημμυρών.